Кототерапия не работает? Почему общение с питомцем иногда не снимает, а только усиливает стресс

Домашние животные действительно могут поднимать настроение, но надежным лекарством от стресса их считать рано, говорит психолог Майке Янссенс. Как пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование Открытого университета Нидерландов, активное общение с кошкой в напряженный момент у некоторых хозяев оказалось связано даже с усилением неприятных эмоций.

В исследовании участвовали 188 владельцев кошек, собак или обоих видов животных. Несколько раз в день приложение просило их оценить настроение, уровень стресса и то, насколько активно они в этот момент общались с питомцем. В итоге ученые собрали тысячи таких коротких отчетов.

Общая картина оказалась скорее приятной: время с кошками и собаками обычно усиливало положительные эмоции и уменьшало отрицательные. Однако именно панацеей от текущего стресса питомцы не стали.

У владельцев собак общение не показало заметного влияния на напряжение — ни хорошего, ни плохого. А у хозяев кошек более интенсивный контакт совпадал с более сильной связью между стрессом и негативными переживаниями.

Психолог Санне Питерс предположила, что спокойное и пассивное общение с кошкой может просто не совпадать с той поддержкой, которая нужна человеку в острый момент. Кроме того, исследование не разделяло ласку и неприятные ситуации вроде попытки искупать питомца.

Авторы подчеркивают: кошки не делают людей несчастнее, а собаки не лучше их автоматически. Оба вида дают похожую эмоциональную пользу — просто хорошее настроение от питомца и быстрое снятие стресса, похоже, не одно и то же.