Лесной интернет под ногами: как растения общаются, передают друг другу еду и тревожные сигналы

Под лесной подстилкой скрыта огромная сеть, по которой растения могут обмениваться питательными веществами и сигналами об опасности. Как пишет The Garden Magazine, эту систему создают микоризные грибы, соединяющие корни деревьев и других растений тончайшими нитями.

Растение получает от грибов азот, фосфор и другие вещества из почвы, а взамен отдает им часть углерода, произведенного при фотосинтезе. Такой союз существует более 400 млн лет и встречается у большинства наземных растений.

В 1997 году профессор Университета Британской Колумбии Сюзанна Симард помогла популяризировать идею так называемого Wood Wide Web — «лесного интернета». Через грибные сети между растениями могут перемещаться углерод и питательные вещества. В опытах с томатами зараженные растения также передавали соседям сигналы опасности, после чего у тех заранее включалась защита от болезни.

Однако ученые предостерегают от слишком красивой сказки о «разумных деревьях». Не все сигналы доходят до соседей, не всякий обмен идет им на пользу, а часть громких заявлений о всеобщей взаимопомощи леса пока недостаточно доказана. Исследование Геттингенского университета, например, показало, что молодые буки передавали углерод грибам, но не обязательно другим деревьям.

Тем не менее значение таких сетей огромно. Грибы помогают растениям переживать стресс и могут ежегодно уводить в почву около 13 млрд тонн углекислого газа. Ученые надеются использовать их в сельском хозяйстве, восстановлении лесов и сокращении применения удобрений.