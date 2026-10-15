«Мы создаем инопланетных существ»: крестный отец ИИ сделал необычное предупреждение

Один из самых известных исследователей искусственного интеллекта Джеффри Хинтон сравнил современные ИИ-системы с инопланетными существами и заявил, что человечеству придется привыкать к появлению нового вида разума, пишет Yahoo.

Хинтон, которого часто называют одним из крестных отцов ИИ, считает, что современные модели действительно понимают вопросы и ответы, а не просто механически подбирают слова.

По его мнению, люди создают разумные системы совсем другого типа, которые в будущем могут стать умнее человека. Он считает, что адаптироваться к этому придется уже в ближайшие годы.

Хинтон также поднял необычный вопрос: если ИИ действительно станет разумным, должны ли люди учитывать его интересы и давать ему определенные права.

При этом сам ученый признает, что интересы людей должны оставаться важнее. Он выступает за такое развитие ИИ, при котором машины и люди смогут безопасно сосуществовать.

Однако с его выводами согласны не все. Критики отмечают, что пока нет убедительных доказательств того, что современные нейросети обладают сознанием или субъективными переживаниями.

Сам Хинтон уже несколько лет предупреждает о рисках быстрого развития ИИ и считает, что технологические компании не должны сами определять правила его безопасности.