Невероятная находка археологов: кто зажег первый костер на Земле 1,79 млн лет назад

Умение поддерживать огонь стало одним из главных поворотных моментов в истории человечества. Но наши предки могли освоить пламя намного раньше, чем считалось, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование пещеры Вондерверк в Южной Африке международной группы археологов во главе с Марией Долорес Марин-Монфорт из аргентинского Национального университета юга, опубликованное в журнале PLOS One.

Глубоко внутри пещеры ученые обнаружили обгоревшие кости мелких млекопитающих возрастом до 1,79 млн лет. Прежние находки из того же места — фрагмент обожженной кости, зола растений и почерневшие каменные орудия — были примерно на 790 тыс. лет моложе.

Особенно необычно то, что кости находились в окаменевших погадках сов — комках шерсти и остатков добычи, которые птицы отрыгивают после еды. Исследователи предполагают, что Homo erectus мог заносить огонь глубоко в пещеру и использовать сухие погадки как топливо.

Следы нагрева нашли с помощью нового щадящего метода. Кости освещали мощным синим светом: образцы, побывавшие в огне, под специальным фильтром начинали светиться красным. Затем результаты подтвердили другим лабораторным способом.

Датировку проверили по магнитным следам в породе и по времени, которое отложения провели под землей без воздействия космического излучения.

Находка еще не доказывает, что древние люди уже регулярно готовили пищу или умели самостоятельно добывать огонь. Однако она указывает, что они неоднократно приносили пламя в пещеру и поддерживали его. Оно могло дать тепло, свет и защиту, а позднее повлиять на питание, тело и развитие мозга человека.