Невидимая угроза из леса: чем на самом деле являются «белки-зомби», атаковавшие Америку

Жители нескольких американских штатов начали замечать белок с выпавшей шерстью, красными шишками и болезненного вида наростами. Пугающих животных уже прозвали «белками-зомби», пишет Daily Mail, ссылаясь на специалиста Департамента рыболовства и дикой природы штата Мэн Шевенелл Уэбб.

Фотографии поступили из Флориды, Северной Каролины, Мичигана и Огайо. Некоторые очевидцы решили, что белки заражены оспой, однако специалисты считают более вероятной другую болезнь — беличий фиброматоз.

Его вызывает лепорипоксвирус, распространенный среди американских серых белок. На коже появляются безволосые бородавчатые опухоли, которые могут вскрываться и выделять прозрачную жидкость. Инфекция передается при контакте с поврежденной кожей или слюной больного животного.

Большинство белок со временем выздоравливают самостоятельно, хотя тяжелая форма способна поразить внутренние органы и привести к гибели.

Для людей, собак и птиц этот вирус опасности не представляет. Тем не менее Уэбб советует не ловить и не трогать зараженных животных.

Распространению болезни могут невольно помогать кормушки для птиц. Они собирают множество белок в одном месте, а зараженное животное способно оставить слюну на семенах, которые затем съедят сородичи.