Опасный дуэт: что происходит с организмом, если запить обезболивающее или антибиотик соком

Привычка запивать таблетки первым попавшимся напитком может повлиять на их действие. Как пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Земмельвайса в Венгрии, особенно плохо с некоторыми лекарствами сочетается щелочная вода.

Ученые изучали таблетки со специальной защитной оболочкой. Она нужна, чтобы лекарство не растворилось в кислой среде желудка слишком рано и высвободило действующее вещество уже там, где оно должно работать.

Исследователи проверили 22 напитка, включая водопроводную фильтрованную и минеральную воду, кофе, чай, молоко, яблочный сок, диетическую газировку и белое вино. Самый заметный вред оболочке нанесла щелочная вода: она начинала разрушать покрытие уже через пять минут. Спустя 15-30 минут до 90% действующего вещества могло высвободиться раньше времени.

Обычная вода, яблочный сок и более кислые напитки повредили оболочку значительно меньше. Однако это не значит, что таблетки стоит запивать соком или газировкой: самым безопасным и понятным вариантом по-прежнему остается обычная бутилированная или фильтрованная вода.

Автор работы Адриенн Деметер отметила, что многие пациенты даже не задумываются, насколько важен выбор напитка. В числе лекарств с такой оболочкой могут быть некоторые средства от изжоги, боли и воспаления.

При этом исследование проводили в лаборатории, а не на людях. Поэтому ученые пока не могут точно сказать, насколько сильным окажется эффект в реальной жизни, но советуют не рисковать и не запивать такие препараты щелочной водой.