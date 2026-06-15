Опасный дуэт: что происходит с организмом, если запить обезболивающее или антибиотик соком
Daily Mail: фармацевт Деметер рассказала, чем не стоит запивать лекарства
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Привычка запивать таблетки первым попавшимся напитком может повлиять на их действие. Как пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Земмельвайса в Венгрии, особенно плохо с некоторыми лекарствами сочетается щелочная вода.
Ученые изучали таблетки со специальной защитной оболочкой. Она нужна, чтобы лекарство не растворилось в кислой среде желудка слишком рано и высвободило действующее вещество уже там, где оно должно работать.
Исследователи проверили 22 напитка, включая водопроводную фильтрованную и минеральную воду, кофе, чай, молоко, яблочный сок, диетическую газировку и белое вино. Самый заметный вред оболочке нанесла щелочная вода: она начинала разрушать покрытие уже через пять минут. Спустя 15-30 минут до 90% действующего вещества могло высвободиться раньше времени.
Обычная вода, яблочный сок и более кислые напитки повредили оболочку значительно меньше. Однако это не значит, что таблетки стоит запивать соком или газировкой: самым безопасным и понятным вариантом по-прежнему остается обычная бутилированная или фильтрованная вода.
Автор работы Адриенн Деметер отметила, что многие пациенты даже не задумываются, насколько важен выбор напитка. В числе лекарств с такой оболочкой могут быть некоторые средства от изжоги, боли и воспаления.
При этом исследование проводили в лаборатории, а не на людях. Поэтому ученые пока не могут точно сказать, насколько сильным окажется эффект в реальной жизни, но советуют не рисковать и не запивать такие препараты щелочной водой.