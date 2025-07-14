От Lamborghini до тюрьмы: блогеру Субо грозит 10 лет за миллионные схемы с налогами

Блогер Субхан Мамедов, известный под псевдонимом Subo и ранее лишенный российского гражданства, стал фигурантом уголовного дела, сообщает подмосковное управление Следственного комитета РФ в своем официальном телеграм-канале. Что известно об инциденте со скандальным известным ютубером — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Добропорядочный» налогоплательщик

Как уточняется в заявлении СК, Мамедову вменяются преступления, связанные с отмыванием денежных средств и уклонением от уплаты налогов. В рамках того же дела обвинения также предъявлены его брату и отцу.

По версии следствия, Мамедов получил известность благодаря созданию провокационного и так называемого «треш-контента», в котором формировался негативный образ органов власти и правоохранительной системы.

По информации телеграм-канала Mash, Мамедову вменяются уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, а также отмывание денежных средств, полученных преступным путем.

Следствие установило, что с 2020 по 2022 год Мамедов вместе с родственниками использовал схему по сокрытию доходов от налоговых органов. В течение двух лет он получал многомиллионную прибыль от блогерской деятельности, не регистрируя индивидуальное предпринимательство или юридическое лицо. Средства переводились на счета его брата и отца. Как итог — по оценкам следствия, государственный бюджет недополучил около 50 млн рублей, а еще порядка 20 млн составляют пени и штрафы.

Часть доходов, по данным Mash, была потрачена на дорогостоящие покупки — в частности, за 10 млн рублей была приобретена машина Lamborghini.

Фото: [ соцсети ]

На данный момент родственники Subo — его брат Самир Мамедов, известный в блогосфере как Samo, и отец — задержаны. В их квартирах прошли обыски. Брату избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, отцу — подписка о невыезде. Как отмечает СК, оба они активно участвовали в налоговой схеме, способствуя сокрытию реальных доходов.

Против Мамедова возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов физическим лицом в особо крупном размере и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Лишили гражданства

До возбуждения уголовного дела по отмыву денег Subo, лишенный российского гражданства, был денатурализован по решению властей после проверки, выявившей подачу им ложных сведений при получении паспорта РФ. По данным ТАСС, он указал недостоверную информацию, что стало основанием для аннуляции гражданства.

Также было принято решение запретить ему въезд в Россию на 70 лет. После утраты российского гражданства Subo остался с одним — азербайджанским, и, по данным СМИ, находится сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах

Блогеры под следствием: налоговые схемы и уголовные дела

Инна Тлиашинова — 431 млн рублей

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Фото: [ соцсети ]

Гусейн Гасанов — 170 млн рублей

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Фото: [ youtube.com/Осторожно: Собчак ]

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