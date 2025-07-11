Диссы, доносы за экстремизм и публичные оскорбления: с чего начался конфликт Инстасамки, Доры и Мэйби Бэйби

Пользователи TikTok активно обсуждают конфликт между популярными у молодежи артистками Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева), Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк) и Дорой (настоящее имя — Дарья Шиханова), который достиг серьезных масштабов. При этом вражда между девушками продолжается уже несколько лет. Что известно о конфликте и с чего все началось — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Обвинения Инстасамки

В своей публикации в телеграм-канале Инстасамка обвинила Дору и Мэйби Бэйби в пагубном влиянии на российскую молодежь. Основные претензии Инстасамки к Доре связаны с ее новым альбомом, куда якобы вошли каверы на песни антироссийски настроенных исполнителей Face, Ивана Дремина*, и Валентина Стрыкало (настоящее имя — Юрий Каплан). Это, по мнению Инстасамки, привлекает внимание к личностям, занимающимся подрывной деятельностью против России. Она также припомнила Доре недовольство поднятием российского флага на ее концерте. Инстасамка подчеркивает, что поддержка этих исполнителей формирует положительное отношение к их творчеству и взглядам.

В отношении Мэйби Бэйби Инстасамка выдвигает обвинения в поддержке экстремистских движений и в том, что на ее концертах пресекались выкрики «Россия!». Инстасамка считает разрушительным контентом творчество обеих исполнительниц, обвиняя Дору в песнях о суициде, обращенных к детям, а Мэйби Бэйби — в пропаганде наркотиков среди несовершеннолетних. Инстасамка утверждает, что Дора и Мэйби Бэйби продолжают разрушать страну, но в более завуалированной форме, при этом пользуясь возможностью выступать на крупных площадках и появляться на телевидении. В конце поста Инстасамка задается вопросом, что Дора и Мэйби Бэйби забыли в России.

С чего все началось

Конфликт между девушками начался еще в 2022 году, когда Мэйби Бэйби выпустила дисс (трек с унижением другого исполнителя) в адрес Инстасамки. В песне «Кардиограмма» она утверждала, что ее стилист лучше, чем стилист Инстасамки, а также критиковала ее за неудачное копирование американской рэп-исполнительницы Карди Би, называя ее рэп «колхозом». Мэйби Бэйби заявила, что тем, кто закончил хотя бы пять классов, стыдно слушать Инстасамку, добавляя, что уровень интеллекта артистки не соответствует ее внешним данным.

Фото: [ соцсети ]

Вдохновением для дисса, вероятно, послужило шоу «Музыкалити», в котором Инстасамка и ее молодой человек Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) говорили, что не знают, кто такая Мэйби Бэйби.

Спустя два года Мэйби Бэйби снова выпустила трек с нападками на Инстасамку, названный «Hit Em Up», в котором также досталось другой артистке — Мии Бойко. В композиции она обвиняла Инстасамку в завышении цен на выступления, если в программе значится ее имя, и добавила строки о том, что Инстасамка проводит время на корпоративах с «мажорами», подчеркивая неискренность ее отношений.

В мае 2025 года в конфликт активно вступила сама Инстасамка, раскритиковав певицу Дору — подругу Мэйби Бэйби. Это случилось после того, как Дора на стриме у блогера Бустера (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) сделала замечание о тиктокерше Махе Горячевой, которая ранее брала у нее интервью. Дора заявила, что от Горячевой «пахло потом» и «неприятно изо рта».

В ответ на это Инстасамка разместила в соцсетях пост, в котором предложила создать петицию и сбор средств для установки брекетов Доре, чтобы улучшить ее внешний вид. Вскоре Мэйби Бэйби защитила свою подругу, объявив, что Инстасамка — это человек, «у которого вместо имплантов мусорный бак».

Чем известна Инстасамка

Инстасамка — известная российская исполнительница в жанре поп-рэп, блогер и автор. Она родилась 11 мая 2000 года в Тобольске. Успех пришел к ней благодаря провокационному контенту, скандальным историям и яркому имиджу. Это сделало Дашу одной из самых заметных фигур в русскоязычном интернете, где ее нередко называют «королевой хайпа».

Фото: [ соцсети ]

До 2019 года Инстасамка была широко известна как инстаблогер, но вскоре начала развивать карьеру рэп-исполнительницы. Позже ее музыкальное направление сместилось к поп-музыке. К концу 2022 года альбомы Даши занимали высокие позиции в чартах, а сама артистка вошла в список самых влиятельных российских поп-звезд по версии Forbes. В 2023 году Инстасамка попала в топ-10 самых перспективных музыкантов России в возрасте до 30 лет.

С 2019 года Дарья находится в отношениях с музыкальным продюсером Moneyken, и пара уже успела оформить брак. В 2025 году они приобрели медиафутбольный клуб «Чертаново медиа» и неожиданно для многих сумели завоевать уважение и признание в местном сообществе.

Кто такая Мейби Бейби

Виктория «Мэйби Бэйби» Лысюк — 29-летняя белорусская певица, которая обрела популярность в 2017 году, когда стала частью молодежной поп-рок-рэп-группы «Френдзона», приглашенной известным хип-хоп-артистом Галатом. В отличие от других участников группы, она быстро переключилась на сольную карьеру, которая оказалось весьма успешной.

В своих композициях Мэйби Бэйби зачастую не поет, а читает рэп. Среди ее самых известных песен выделяются «Барбисайз» (в сотрудничестве с Дорой) и «Аскорбинка».

Дора

Дарья Шиханова (настоящее имя Доры) родилась в Саратове 30 ноября 1999 года. С детства увлеченная музыкой она приобрела известность как певица, что отличает ее от других участниц конфликта. Дору считают яркой звездой российского кьют-рока, а ее дискография включает множество хитов, среди которых: «Дора дура», «Втюрилась», «Младшая сестра» и «Нет тебя».

Фото: [ соцсети ]

Хотя ее песни имеют «девчачью» стилистику, основная часть аудитории Доры — мужчины. По словам самой артистки, это объясняется тем, что «мужчины тоже испытывают чувства и ценят ее лирику».

Ранее стало известно, что уехавшая в деревню с мужем Настя Ивлеева еще вернется в шоу-бизнес.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.