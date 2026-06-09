Если вам кажется, что случайности складываются в тайные послания, это не обязательно мистика — у явления есть название, пишет Real Simple. Психологи называют это апофенией: склонностью видеть смысловые связи между событиями, которые на самом деле могут быть никак не связаны.

Например, человек замечает одно и то же число, считает песню знаком, верит, что удачная футболка помогает команде побеждать, или воспринимает случайную встречу как подтверждение важного решения. По словам психолога Лиенны Уилсон, в умеренном виде это нормальная человеческая особенность, а не расстройство.

Иногда апофения даже помогает переживать тяжелые периоды. Люди в горе могут видеть в песне, птице за окном или случайной фразе послание от умершего близкого. Это дает ощущение связи и утешения.

Проблемы начинаются, когда человек принимает крупные решения, опираясь не на факты, а на «знаки». Например, тратит деньги, меняет отношения или делает ставки, потому что увидел якобы удачный символ. Апофения может подпитывать азартные игры, тревожные мысли и конспирологические теории.

Психологи отмечают: сильнее всего мозг ищет скрытые связи в периоды стресса, одиночества, тревоги или утраты. В такие моменты ему особенно хочется порядка и объяснений.

Чтобы не попасть в ловушку, эксперты советуют делать паузу и спрашивать себя: есть ли реальные доказательства? А если «знаки» вызывают тревогу, мешают работе, отношениям или повседневной жизни, лучше обсудить это со специалистом.