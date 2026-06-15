Полный отказ от сахара оказался не таким полезным: эксперимент дал неожиданный результат

Полностью исключать сахар из рациона может быть не так полезно, как принято считать. Как пишет ScienceDaily со ссылкой на исследование Института диабета Дасман в Кувейте, у мышей диета без сахарозы привела к ухудшению обмена веществ и состояния кишечника.

Работу представили на ежегодной конференции Эндокринологического общества ENDO 2026 в Чикаго. В течение 16 недель ученые сравнивали две группы мышей: обе получали пищу с низким содержанием жира, но в рационе одной группы сахарозы не было совсем.

Несмотря на одинаковый вес животных, у мышей на полностью бессахарной диете хуже контролировался уровень глюкозы. У них также появились признаки невосприимчивости к инсулину, воспаления кишечника, нарушений микрофлоры и изменений, связанных с жировой болезнью печени.

Руководитель исследования Рашид Ахмад считает, что проблема может быть не в самом отказе от сладостей, а в слишком жестком ограничении углеводов. По его словам, организму важен общий баланс питания и нормальная работа кишечной микрофлоры.

Авторы подчеркивают: эксперимент проводили на мышах, поэтому переносить результаты напрямую на людей пока нельзя. Исследование не доказывает, что сахар полезен или что его нужно есть больше. Скорее оно показывает, что принцип «чем меньше сахара, тем лучше» тоже может оказаться слишком простым.

Ученые считают, что будущие рекомендации должны учитывать не только количество сахара, но и состав всего рациона, состояние кишечника и качество углеводов.