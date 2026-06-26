Настоящая чистота пахнет не цветами, цитрусом или морским бризом, а практически ничем. Ароматические палочки, свечи и диффузоры с освежителями воздуха лишь создают парфюмерный слой поверх неприятных запахов, пишет US Weekly со ссылкой на психолога Салли Огастин.

По ее словам, ощущение свежести возникает, когда в помещении нет запахов еды, мусора, сырости и домашних животных. Его также поддерживают сухие поверхности, нормальная влажность и хорошая вентиляция.

Главная ошибка — считать сильный аромат доказательством тщательной уборки. Освежитель воздуха не устраняет источник запаха, а только временно перебивает его. Кроме того, насыщенные отдушки могут вызывать головную боль и раздражать кожу, нос и дыхательные пути у чувствительных людей.

Чтобы дом действительно пах свежо, специалисты советуют:

регулярно проветривать комнаты;

вовремя менять фильтры вентиляции и кондиционеров;

не откладывать уборку пыли, пылесос и мытье полов;

контролировать влажность;

искать и устранять сам источник неприятного запаха.

Особое внимание стоит уделять мягкой мебели, коврам, мусорным ведрам, кухне и местам, где спят питомцы: именно они часто удерживают запахи.

Чистое помещение не обязано иметь собственный узнаваемый аромат. Если после уборки в доме пахнет лишь воздухом, это обычно лучший результат.