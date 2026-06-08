Смех может быть не просто приятной реакцией, а важной частью развития детского мозга, пишет Fox News со ссылкой на специалиста по раннему детству Жаклин Хардинг из Мидлсекского университета в Лондоне.

В своей книге The Brain That Loves to Laugh Хардинг объясняет: радость, игра и юмор помогают детям справляться со стрессом, учиться, выстраивать связи с другими людьми и развивать более устойчивую психику. По ее словам, когда ребенок смеется, в мозге одновременно работают зоны, связанные с движением, памятью, мышлением и общением.

Смех также влияет на внутреннюю «химию» организма. Он снижает уровень гормонов стресса, включая кортизол и адреналин, и повышает выработку дофамина, серотонина и эндорфинов. Еще один важный эффект — рост окситоцина, который помогает укреплять эмоциональную связь между ребенком и родителями.

Длительный стресс действует наоборот: мешает обучению, ослабляет иммунную систему и влияет на зоны мозга, связанные с эмоциями и памятью.

Хардинг считает, что родителям и педагогам стоит чаще оставлять место для спонтанной игры, шуток и теплоты. Это не «баловство вместо учебы», а способ создать безопасную среду, в которой ребенку легче учиться и управлять эмоциями.

Проще говоря, детский смех — это не шум на фоне взрослой жизни, а работающий механизм развития.