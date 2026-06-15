Родители часто недооценивают: какую роль бабушки и дедушки играют в развитии ребенка

Бабушки и дедушки — это не просто про побаловать внуков конфеткой и забрать в гости на выходные. Как пишет ScienceDaily со ссылкой на информацию клинического психолога Кеннета Бариша из Weill Cornell Medicine, близкое общение со старшими родственниками способно укреплять психическое здоровье детей.

По данным из США, более 40% подростков регулярно испытывают грусть или чувство безнадежности. Бариш считает, что одной из причин кризиса стало ослабление большой семьи: родители остаются один на один с воспитанием, а дети получают меньше поддержки от родственников.

Особенно вредной психолог называет постоянную гонку за оценками и успехом. Когда ребенка ценят только за достижения, растут тревога и стресс. Куда полезнее говорить с ним о доброте, сочувствии, помощи другим и смысле жизни. Такие разговоры, по словам Бариша, могут быть не менее важны, чем проверка домашнего задания.

Бабушки и дедушки способны дать ребенку то, чего часто не хватает занятым родителям: спокойно выслушать, поддержать интересы, поиграть вместе и напомнить, что неприятности проходят, а испорченные отношения можно восстановить.

При этом специалист предупреждает: постоянная критика не делает детей старательнее. Она скорее вызывает обиду, сопротивление и отбивает желание пробовать. Хвалить лучше не за «врожденный талант», а за усилия, любознательность и готовность учиться.

Главное, считает Бариш, не расчищать ребенку дорогу от всех трудностей, а помочь ему почувствовать: рядом есть взрослый, который выслушает, поймет и не оставит одного.