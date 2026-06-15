Роналду не вошел в топ-40: кто оказался самым красивым футболистом ЧМ-2026 по версии нейросети

Криштиану Роналду годами считается одним из главных красавцев мирового футбола, но математическая формула оказалась к нему куда холоднее фанатов. Как пишет Daily Mail, компания DreamAI с помощью нейросети сравнила лица 150 самых популярных игроков ЧМ-2026 и поставила португальца лишь на 45-е место.

Для рейтинга использовали так называемое золотое сечение — древнюю формулу, которая оценивает пропорции и симметрию лица. Чем ближе результат к числу 1,618, тем более идеальной считается внешность. Правда, такой подход не учитывает стиль, харизму, ухоженность и то, насколько человек привлекателен в движении.

Первое место занял аргентинец Родриго Де Пауль с результатом 74,18%. Совсем немного ему уступил немец Кай Хаверц — 74,10%. Третьим стал англичанин Нони Мадуэке с 73,29%.

Далее расположились: Мохамед Салах — 73,27%; Эндрик — 73,25%;

также в топ-25 вошли Коди Гакпо, Бруну Фернандеш, Алиссон, Неймар и Джуд Беллингем.

Роналду получил 70,98%, а Винисиус Жуниор оказался сразу следом — на 46-м месте с 70,97%.

Глава DreamAI Георги Димитров подчеркнул, что рейтинг измеряет только расположение черт лица. Поэтому человек с яркой харизмой и безупречным образом может проиграть тому, чьи глаза, нос и подбородок просто лучше подошли под математическую схему.