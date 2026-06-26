Рожденные в невесомости: как радиация и отсутствие гравитации изменят первого космического младенца

Теоретически женщина может забеременеть и родить в космосе, однако сегодня такую беременность нельзя считать безопасной. Слишком мало известно о влиянии радиации и невесомости на мать и ребенка, пишет Popular Science со ссылкой на акушера-гинеколога Эдинбургского университета Варшу Джайн.

Беременных женщин никогда не отправляли на орбиту, поэтому ученые опираются на опыты с животными и кратковременные полеты в условиях сниженной гравитации. При этом большинство данных о воздействии космоса на организм получено на мужчинах.

Главной опасностью Джайн называет ионизирующее излучение. На Земле от него защищают атмосфера и магнитное поле, а в космосе доза может многократно превышать уровень обычного рентгеновского исследования. Развивающийся организм особенно чувствителен к радиации.

Невесомость также ослабляет мышцы и кости, которые во время беременности и без того испытывают дополнительную нагрузку. В экспериментах мышам в микрогравитации требовалось примерно вдвое больше схваток для родов.

Сами естественные роды теоретически возможны. Главный вопрос — что делать при осложнениях. До трети детей на Земле появляются с помощью кесарева сечения, но крупные операции в космосе еще не проводили. В невесомости кровь не стекает вниз, а собирается перед хирургом, затрудняя работу.

Дополнительный риск создает космическая анемия: сниженный уровень эритроцитов может повысить опасность кровотечения. Поэтому до длительных полетов на Марс ученым предстоит намного лучше изучить женское здоровье в космосе.