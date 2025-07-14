Шансы на удочерение есть: родившая в аэропорту Антальи россиянка хочет вернуть дочь, которую оставила в туалете

На свободу из турецкой тюрьмы вышла 18-летняя Екатерина Бурнашкина, которая родила ребенка и оставила его в туалете аэропорта в Анталье в октябре 2024 года. По словам Екатерины, она собирается вернуться в Россию и забрать свою дочь. Несмотря на то, что девушка оставила ребенка и была осуждена, у нее есть шансы его вернуть, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эксперт юридической компании Право-Сити Матвей Елисеев.

Шансы на удочерение есть

Юрист подчеркнул, что на данный момент нет решения российского суда о лишении Бурнашкиной родительских прав.

«Это означает, что формально ее родительские права сохраняются. Согласно СК РФ, родители имеют право и обязанность воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье (физическом, психическом, духовном, нравственном), обеспечивать получение общего образования и защищать их права и интересы», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Осуществляя эти права, продолжил он, родители не вправе причинять вред ребенку. Запрещены жестокое, унижающее обращение, оскорбление или эксплуатация детей.

«Хотя права формально не отняты, совершенное Екатериной преступление и последовавшее тюремное заключение являются серьезным основанием для возможного инициирования процедуры лишения ее родительских прав в российском суде», — добавил Елисеев.

Лишение родительских прав — это крайняя мера, применяемая судом только за виновное нарушение прав ребенка и лишь когда иными способами защитить его интересы невозможно.

«Решение принимается судом не автоматически, а после всестороннего изучения дела. Если такой иск будет подан и удовлетворен судом, Екатерина утратит все права на ребенка», — отметил эксперт.

С момента возвращения в Россию, ребенок находится под надзором органов опеки и попечительства. Это, по словам юриста, стандартная процедура в подобных случаях для защиты интересов ребенка.

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«Основное условие возврата — отсутствие вступившего в силу решения суда о лишении родительских прав. Чтобы вернуть ребенка, Екатерине необходимо в первую очередь обратиться с заявлением в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. В заявлении требовать прекращения временной опеки или попечительства и непосредственного возврата ребенка ей как законному родителю», — подчеркнул эксперт.

Получив заявление, органы обязаны провести обследование условий жизни матери и оценить, готова ли она в настоящее время надлежащим образом исполнять родительские обязанности и не представляют ли возврат ребенка угрозу его интересам.

«Если органы опеки по результатам проверки придут к выводу, что причины, по которым ребенок был передан под опеку (длительное отсутствие матери), устранены и проживание с матерью отвечает интересам ребенка, они вынесут решение о прекращении временной опеки и возврате ребенка. Если органы опеки откажут, Екатерине придется обращаться в суд», — добавил Елисеев.

Родила ребенка в туалете

В октябре 2024 года Екатерина родила в туалете аэропорта Антальи ребенка и оставила его в унитазе. Девочку нашли сотрудники, а мать быстро нашли по камерам. Сама девушка заявила, что не знала о беременности, ссылаясь на лишний вес, и была не в состоянии осознать произошедшее.

В феврале 2025 года турецкий суд приговорил девушку к 15 годам лишения свободы по статье о «покушении на убийство близкого человека». Однако по решению Апелляционного суда, который переквалифицировал дело на «оставление», тюремный срок сократился. Екатерина вышла из тюрьмы через девять месяцев, 9 июля.

На период следствия девочка находилась в приюте в Турции, после чего ее вернули в Россию. Ребенка назвали Николь, сейчас она живет в приемной семье в Подмосковье.

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