«Много ушлых, воды нет и вонючие туалеты»: туристы рассказали, как выживают в 5-часовой пробке на Крымский мост

Пробки на Крымском мосту, как известно, вызваны ростом туристического потока в Крым из-за доступных цен. Альтернативный маршрут через Мариуполь менее популярен. Власти полуострова и соседней Кубани пытаются улучшить ситуацию, организовав поддержку волонтеров и контроль за дорожным движением. Но получается не очень.

Например, по информации издания «Подмосковье Сегодня», в воскресенье, 13 июля, на Крымском мосту образовались пробки, в которых застряло более 1500 автомобилей. Время ожидания в пробке превысило пять часов.

Путешественники столкнулись с тем, что им пришлось проводить много времени в ожидании, испытывать нехватку воды, пользоваться грязными уборными. Некоторые водители пытались объехать очередь по обочине, что только усугубляло и так непростую ситуацию.

13 июля заторы перед Крымским мостом начались еще ночью. В 2:00 движение было свободным, но уже к 4:00 собралось 269 автомобилей, а к 5:00 их стало 652. К 9:00 утра очередь со стороны Тамани превысила тысячу машин. С другой стороны моста, со стороны Керчи, начала формироваться вторая волна пробок.

В качестве главной причины возникновения заторов на дорогах называют сезонный рост числа путешественников, который усугубляется усиленными мерами безопасности, включая более чем тщательный контроль всех прибывающих транспортных средств.

Для путешественников, которые оказались в пробке, это стало настоящим испытанием. Один из водителей, назвавший все происходящее "ад и израиль", поделился в социальных сетях, что провёл в заторе почти четыре часа и смог добраться до досмотра только в 10:10.

По мнению этого человека, появилось много ловкачей, которые бессовестно двигаются по краю дороги, а затем их останавливают сотрудники ГИБДД. Из-за таких хитрецов движение становится более медленным.

Ситуация на дороге оставляет желать лучшего. Путешественники выражают недовольство по поводу состояния санитарных узлов, расположенных вдоль дороги. Некоторые водители поделились, что не использовали предложенные бесплатные биотуалеты, предпочитая терпеть.

Как сообщила одна из участниц автомобильного стояния в Телеграм-чате, волонтеры если и выдают питьевую воду, то только тем, кто ожидает более полутора часов, и не всегда её достаточно.

В довершение ко всему, в условиях жары, которая достигает 30–35 градусов, отсутствие кондиционера в автомобиле и продолжительное ожидание вызывают дополнительное и весьма ощутимое неудобство.