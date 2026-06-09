Скручивания, тяга и бег: какие популярные упражнения могут вредить позвоночнику

Не всякая тренировка одинаково полезна для позвоночника, пишет BuzzFeed, ссылаясь на хирурга-ортопеда Гболахана Окубадеджо. Врач предупреждает: некоторые популярные упражнения могут перегружать поясницу, особенно у людей с врожденной склонностью к проблемам со спиной или уже существующей болью.

Один из неожиданных пунктов — обычные скручивания. При повторном сгибании позвоночника под нагрузкой межпозвоночные диски получают лишнее давление. Более щадящая альтернатива — упражнение «мертвый жук», когда человек лежит на спине и медленно вытягивает противоположные руку и ногу.

Опасными могут быть и становая тяга, если делать их с плохой техникой или слишком большим весом. Врачи советуют следить за нейтральным положением спины, а вместо классической тяги рассмотреть тягу с трэп-грифом (внутри специальной рамы с рукоятями) или ягодичный мост.

Еще один спорный вариант из спортзала — тяга верхнего блока за голову: она перегружает шею и плечи. Безопаснее тянуть рукоять к верхней части груди. Также врачи не любят тренажеры для скручиваний сидя: поясница плохо переносит вращение под сопротивлением. Лучше заменить их на жим Паллофа или стояние в планке для мышц кора.

В список попали и глубокие приседания со штангой при плохой технике, наклоны к носкам сидя и даже бег на длинные дистанции, если у человека уже есть предрасположенность к проблемам поясницы.

Движение по-прежнему полезно. Но упражнения стоит подбирать под свое тело, технику и состояние спины — иногда более простая замена дает ту же нагрузку мышцам, но без лишнего риска для позвоночника.