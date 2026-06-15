Собаки и люди могут быть похожи гораздо сильнее, чем кажется: у нас обнаружили общие биологические признаки, связанные с продолжительностью жизни. Как пишет Phys.org со ссылкой на исследование Dog Aging Project и Техасского университета A&M, у собак те же группы молекул могут указывать на более раннюю или более позднюю смерть, что и у человека.

Работа опубликована в The Journals of Gerontology. Ученые изучали метаболиты — небольшие вещества, которые образуются в организме во время обычных процессов обмена. По их сочетанию можно получить своего рода отпечаток состояния клеток.

Команда проанализировала образцы крови собак, за жизнью которых владельцы наблюдали в рамках долгосрочного проекта. Затем результаты сравнили с пятью крупными исследованиями смертности у людей. Картина оказалась удивительно похожей.

Главный ветеринарный специалист проекта Кейт Криви подчеркивает: такие маркеры не обязательно сами вызывают раннюю смерть. Но они могут подсказать, какие процессы — обмен веществ, воспаление или реакция клеток на стресс — связаны со старением.

Собаки особенно удобны для таких исследований. Они живут рядом с людьми, часто разделяют их питание, уровень активности и домашнюю среду, но стареют намного быстрее: в среднем живут около 12-13 лет.

По мнению авторов, открытия в человеческой медицине могут помочь продлить здоровую жизнь питомцев — и наоборот. А практический вывод пока простой: нормальный вес, движение, полноценное питание и поддержка умственной активности полезны не только хозяину, но и его собаке.