Спилберг против науки: режиссер объявил, что пришельцы уже здесь, но ученые поставили его на место

Знаменитый режиссер Стивен Спилберг заявил, что пришельцы уже посещали Землю и, возможно, до сих пор находятся рядом с нами. Однако ученые встретили заявление без особого восторга: теоретически такой визит возможен, но убедительных доказательств нет, пишет Daily Mail.

Автор голливудских кинокартин сделал громкое заявление во время продвижения фильма «День раскрытия». По словам Спилберга, он опирается на документальные фильмы, рассказы очевидцев и слушания в Конгрессе США. Правда, все это остается на уровне косвенных свидетельств, а не научных открытий.

Астрофизик Джакко ван Лун из Килского университета допустил, что инопланетяне могли побывать в Солнечной системе, например, миллиард лет назад, когда на Земле существовала лишь простая жизнь. Теоретически они могли оставить следы на Луне или других небесных телах.

Но здесь начинаются проблемы. Даже до Проксимы Центавра, ближайшей звезды с планетами, самый быстрый аппарат человечества летел бы около 6500 лет. А двигаться быстрее света, как в кино, современная физика не позволяет.

Эксперт по поиску внеземного разума Майкл Гарретт из Манчестерского университета высказался жестче. По его словам, Спилберг снимает прекрасные фильмы, но в данном случае предлагает сюжет, а не науку. Земля — лишь одна из сотен миллиардов планет Млечного Пути, и непонятно, зачем пришельцам пересекать триллионы километров, чтобы затем тайком кружить над военными базами и фермерскими полями.

Профессор Кэрол Оливер из Университета Нового Южного Уэльса добавила, что неизвестные огни в небе действительно стоит изучать. Но превращать любое необъясненное явление в космический корабль нельзя: отсутствие простого ответа еще не делает версию о пришельцах правдой.