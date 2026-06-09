Спите нормально, а сил все равно нет? Эксперт по сну объяснил, в чем причина

Постоянная усталость не всегда означает, что человеку просто нужно больше спать, пишет Yahoo. Врач-сомнолог Фыонг Во из медицинской организации Medici объясняет: если человек плохо ест, спит по пять часов и живет в постоянном стрессе, причина очевидна. Но если сон, питание и спорт в порядке, а сил все равно нет, стоит искать глубже.

Среди частых причин врач называет проблемы с щитовидной железой, анемию, дефицит витаминов D и B12, нарушения сахара в крови, инфекции вроде мононуклеоза или коронавируса. Иногда виноваты и менее очевидные факторы: алкоголь, хронический стресс, плесень, пестициды или тяжелые металлы.

Один из главных похитителей энергии — скачки сахара. Если завтрак состоит в основном из сладкого или быстрых углеводов без белка и клетчатки, днем может накрыть сильная сонливость. Во советует строить питание вокруг белка, клетчатки и полезных жиров, а не сахара и выпечки.

Еще один неожиданный фактор — сидячий образ жизни. Чем меньше человек двигается, тем хуже клетки поддерживают энергетическую мощность. Даже прогулка на 10–15 минут после еды может помочь стабилизировать сахар, пищеварение и уровень энергии.

Врач советует насторожиться, если усталость длится неделями, усиливается или мешает работе, вниманию и настроению. В таком случае лучше не списывать все на простое утомление, а проверить анализы и найти настоящую причину.