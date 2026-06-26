Стресс меняет кровь за считаные минуты: эксперимент показал психологическую взаимосвязь

Даже короткий психологический стресс способен за несколько минут изменить структуру крови и сделать ее более склонной к образованию сгустков. Об этом пишет The Conversation со ссылкой на исследование под началом старшего преподавателя физиологии человека Льюиса Фолла из Университета Южного Уэльса и профессора медицинской физики Дэмиана Бейли из Сиднейского университета.

В эксперименте участвовали восемь здоровых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Каждый дважды приходил в лабораторию: в один день спокойно отдыхал, а в другой проходил стрессовый тест.

Добровольцам давали пять минут на подготовку речи, после чего забирали записи и просили выступить перед камерой и невозмутимыми судьями. Затем участники считали в обратном порядке от 2003 с шагом 17, начиная заново после каждой ошибки.

Анализы показали, что после испытания в крови увеличилось количество свободных радикалов — высокоактивных молекул, связанных с окислительным стрессом. Одновременно формирующиеся сгустки стали крупнее, плотнее и содержали больше тесно переплетенных волокон фибрина.

При этом вязкость крови заметно не изменилась. По мнению авторов, стресс не просто «сгущает» ее, а перестраивает саму структуру тромба и активирует часть системы свертывания.

Исследователи подчеркивают: нервное выступление или тяжелый рабочий день не означают немедленного инфаркта. Выборка была небольшой и включала только молодых мужчин. Результаты еще предстоит проверить на женщинах, пожилых людях и пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями.