Супы на вторичном бульоне и черная икра: названы продукты, которые обязательно должны быть в рационе пожилых людей

С возрастом необходимо более тщательно следить за здоровьем и особенно питанием. Какие продукты должны быть в рационе пожилого человека, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гериатр Видновской клинической больницы Надежда Сахарова.

По словам специалиста, суточная норма употребления белков в пожилом возрасте — 1,2-1,5 грамм на один килограмм массы тела.

«При этом оптимальная пропорция животных и растительных белков — один к одному. Необходимо употреблять в пищу рыбу, молочные продукты, а также нежирные сорта мяса — индейка, курятина, телятина, говядина», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Пуриновые основания, способствующие возникновению подагры, при варке мяса, птицы или рыбы переходят в бульон, в связи с чем употреблять его стоит не чаще одного или двух раз в неделю.

«Лучше всего варить суп на вторичном бульоне: мясо варится после закипания в течение двух-трех минут, после чего нужно слить бульон, залить новую воду и уже на ней варить суп. Также важно, что до 30% суточной нормы белка лучше получить из молочных и кисломолочных продуктов», — подчеркнула Сахарова.

Растительные белки в свою очередь можно получать из зерновых, бобовых и сои. Наиболее полезны гречка и овсянка.

«С возрастом толерантность к углеводам ухудшается, поэтому следует употреблять «сложные» углеводы: овощи, ягоды, фрукты, гречневую и овсяную каши, а также хлеб грубого помола. Необходимый витамин С содержится в цитрусовых, шпинате, сладком перце, черной смородине, луке и квашеной капусте», — продолжила врач.

Для того, чтобы восполнить в организме цинк, важно добавить в рацион сыр, яйца, отруби и дрожжи. А железом богаты грибы, сухофрукты, яблоки, печень, орехи, черная икра, а также злаковые и бобовые.

Ранее врачи назвали три самых полезных вида варенья.