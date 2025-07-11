Лечит ангину и гастрит: названы три самых полезных вида варенья

Международный день варенья отмечается ежегодно 15 июля. Для многих варенье — это просто вкусное лакомство, но оно обладает полезными свойствами, которые влияют на зрение, работу сердца и даже мозга, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко.

Эксперт отметил, что варенье способно поддержать здоровье, но только если человек употребляет его в разумных количествах и внимательно смотрит на состав.

«К примеру, натуральное черничное варенье без сахара способно улучшить зрение, поддержать работу мозга. Подобное воздействие на организм оказывает сама ягода, поскольку она содержит антоцианы — вещества, улучшающие микроциркуляцию крови, особенно в сетчатке», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Еще один полезный вид варенья — малиновое. Салицилаты в малине действуют как аспирин, тогда как столовая ложка в теплом чае — проверенное средство при первых симптомах ОРВИ.

«Не стоит забывать и о варенье из крыжовника, который богат пектином, помогает мягко очищать кишечник, улучшает обмен веществ. Подобное лакомство очень хорошо подходит для пациентов с хронической усталостью. А при хронических фарингите, ангине и гастрите эффективно облепиховое варенье (источник витаминов A, E и C, ускоряет заживление слизистых)», — добавил Еременко.

При приготовлении варенья самостоятельно лучше не добавлять сахар — это консерванты и калории.

«И помните, что варенье полезнее всего в свежем виде или приготовленное методом «сырое варенье» (перетертые ягоды с сахаром без варки). Польза — это мера, и тогда варенье действительно принесет вам крепкое здоровье», — заключил Еременко.

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