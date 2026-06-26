Зачем запускать бумажный самолет с орбиты Земли: неожиданный научный эксперимент

Обычный бумажный самолет, выпущенный с Международной космической станции, несколько дней сохранял бы устойчивость, а затем сгорел в атмосфере. К такому выводу пришли физики Токийского университета, пишет ZME Science со ссылкой на исследование в журнале Acta Astronautica.

Настоящего запуска не проводили. Максимилиан Берте и Кодзиро Судзуки создали компьютерную модель, а затем проверили расчеты в гиперзвуковой аэродинамической трубе.

Самолет массой четыре грамма начинал путь примерно в 400 км над Землей. В почти безвоздушном пространстве он поворачивался носом вперед и несколько дней относительно спокойно снижался по спирали.

Примерно через четыре дня, на высоте около 120 км, воздух становился плотнее. Сопротивление заставляло самолет беспорядочно кувыркаться, а нагрев должен был привести к разрушению бумаги.

Для проверки ученые поместили уменьшенную модель с алюминиевым хвостом в поток скоростью около семи чисел Маха. За семь секунд ее нос загнулся, кончик потемнел, а края крыльев обуглились, хотя конструкция не разрушилась полностью.

Эксперимент имеет и практический смысл. Легкие бумажные аппараты с миниатюрными датчиками могли бы измерять плотность верхней атмосферы, поскольку их траектория очень чувствительна к сопротивлению воздуха.

Однако до Земли такой самолет не долетит: при входе в плотные слои атмосферы он почти наверняка сгорит.