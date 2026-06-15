Заговор или правда? Новые заявления информаторов вновь разожгли споры об НЛО

Трое американцев, публично рассказавших о предполагаемых секретных программах по изучению НЛО, заявили, что после своих показаний столкнулись с угрозами, потерей работы и давлением. Как пишет Daily Mail, они выступили на конференции Contact in the Desert, однако издание отдельно подчеркивает: независимо проверить их обвинения не удалось.

Ветеран ВВС Дилан Борланд ранее рассказывал Конгрессу, что якобы видел стометровый треугольный аппарат рядом с авиабазой Лэнгли. Теперь он утверждает, что неизвестные распространяют ложные секретные сведения и пытаются связать его с государственной изменой. По словам Борланда, угрозы также получала его жена, а фотографии изнутри их дома публиковали в Сети.

Бывший сотрудник сферы национальной безопасности Мэттью Браун заявил, что потерял перспективы карьерного роста после передачи Конгрессу сведений о предполагаемой программе Immaculate Constellation. Минобороны США отрицает существование такой программы. Браун также рассказал о странном проникновении в дом, которое считает попыткой запугивания, но доказательств связи происшествия с властями не представлено.

Действующий военнослужащий ВМС Александро Уиггинс опасается, что рассказы о замеченных им в 2023 году неопознанных объектах могут повлиять на пенсию и дальнейшую работу. Он утверждает, что после отказа от новых бесед следователи связывались с его командованием.

Пентагон настаивает, что военные могут сообщать о необычных явлениях через официальные каналы. Пока история держится в основном на словах самих очевидцев, а подтверждений существования инопланетных аппаратов или правительственного заговора в материалах нет.