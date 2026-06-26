Зубы мудрости нужно удалять не всем: хирург объяснил, когда операция действительно необходима

Зубы мудрости не обязательно удалять всем подряд. Решение зависит от их положения, наличия воспаления, кариеса и близости к нервам или пазухам, пишет Yahoo Health со ссылкой на челюстно-лицевого хирурга Ли Коджаниса.

Если зуб полностью прорезался, стоит ровно, не мешает соседним и хорошо очищается, его можно оставить под наблюдением. Удаление чаще рекомендуют при ретенции (если зуб не прорезался до конца), инфекциях, кистах, повреждении соседнего зуба или высоком риске будущих осложнений.

Наиболее удобным временем для удаления хирург считает возраст 15–18 лет. В этот период кость мягче, а восстановление обычно проходит быстрее. После 26 лет операция может стать сложнее, хотя решение всегда принимают индивидуально.

Во время процедуры область обезболивают. При необходимости врач разрезает десну и разделяет зуб на части, чтобы извлечь его менее травматично. Затем лунку очищают и при необходимости накладывают швы.

Одно из частых осложнений — сухая лунка, когда защитный кровяной сгусток разрушается или не формируется. Обычно сильная боль появляется на третий-пятый день.

Чтобы снизить риск, после операции нельзя курить, пить через трубочку, интенсивно сплевывать и слишком рано возвращаться к тренировкам. Большинство удалений проходят без серьезных осложнений, если пациент соблюдает рекомендации врача.