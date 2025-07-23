В условиях нарастающей нестабильности на Украине прогнозы о будущем Владимира Зеленского звучат не только от политологов, но и от представителей эзотерических кругов. Российский таролог Галина Янко, известная своими неоднозначными предсказаниями, заявила, что украинского лидера ждет трагический финал, сравнимый с «кармической расплатой». Ее слова перекликаются с мнениями западных аналитиков, которые также допускают насильственную смену власти в Киеве.

«Он не уйдет добровольно»

По словам Янко, Зеленский до последнего будет цепляться за власть, несмотря на падение поддержки внутри страны и потерю доверия западных союзников. Таролог утверждает, что его отстранение произойдет не через выборы, а в результате внешнего давления.

Интересно, что ее прогноз совпадает с заявлениями американского журналиста Сеймура Херша, который ранее писал о возможной замене Зеленского на Валерия Залужного — бывшего главкома ВСУ, находящегося сейчас в Великобритании.

Бегство или «темный подвал»

Даже в случае попытки бегства за границу, по мнению экстрасенса, Зеленского ждут серьезные испытания. Юридические преследования, финансовые потери, предательство соратников — все это, согласно ее видению, станет частью его печального пути.

«Деньги, накопленные за годы правления, исчезнут — через суды, конфискации или обман. Его ждет не просто изгнание, а падение в бездну», — заявила Янко.

Кармический груз

Таролог сравнила судьбу украинского лидера с петлей, затянутой его собственными решениями. Жесткая риторика, подавление инакомыслия, ставка на военное противостояние — все это, по ее словам, создало «черную карму», которая неизбежно приведет к краху.

«Он переоценил свои силы, думая, что управлять страной — как играть роль в сериале. Но политика — не комедия, а трагедия, особенно для тех, кто не осознает своей ответственности», — отметила Янко.

После Зеленского

Несмотря на мрачные прогнозы о судьбе действующего президента, таролог видит признаки грядущих перемен. По ее словам, после его ухода возможен приход более прагматичного лидера, который начнет процесс восстановления отношений с Россией.

«Новый глава государства, будь то Залужный или другой политик, будет ориентирован на диалог. Украина может стать мостом между Востоком и Западом, если выберет путь стабильности», — предположила Янко.

Заключение

Пророчества таролога, несмотря на их эзотерическую природу, отражают реальные политические тренды: падение влияния Зеленского, поиск альтернативных фигур, усталость Запада от конфликта. К каким результатам это приведет и какие еще признаки скорого окончания СВО заметили военные блогеры — читайте в материале «Подмосковья сегодня».