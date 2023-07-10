«Конец СВО положит не Байден и не Трамп»: выяснилось, сможет ли новый президент США завершить конфликт на Украине

Запад не намерен прекращать поставки оружия на Украину. Это еще сильнее затягивает специальную военную операцию (СВО).

На поддержку режима Владимира Зеленского у его спонсоров уходит немало средств, и конец этому, как считают некоторые эксперты, может положить смена власти в Америке, ведь рвение Джо Байдена поддерживают далеко не все.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» провела опрос среди своих подписчиков в соцсетях. Мнения россиян разделились ровно пополам: 50% опрошенных считают, что смена американского президента ускорит ход СВО, а еще 50% уверены, что это ничего не изменит. Точку в этой дилемме поставят опытные политологи.

Имперские амбиции и финансовые выгоды

Как рассказал президент правозащитного фонда «Отечество», юрист и политолог Артем Ананьев, история показывает, что политика США в отношении нашей страны особо не зависит от того, кто является «хозяином» Белого Дома.

«Имперские амбиции как главного мирового гегемона были и останутся приоритетом политического истеблишмента США вне зависимости от того, республиканцы победят на выборах или демократы», — пояснил Ананьев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров тоже согласился с этим мнением.

«Надежды на окончание боевых действий на Украине из-за поражения Джо Байдена на предстоящих в ноябре следующего года президентских выборах в США иллюзорны. В продолжении этого конфликта заинтересованы все сегменты их «глубинного государства», которые определяют в том числе внешнеполитический курс США», — добавил Сипров.

Кроме того, по словам политолога, поддерживающие демократов персоналии заинтересованы в сохранении политического и экономического контроля над территорией Украины.

«Для американских промышленников, настаивающих на реиндустриализации США, продолжение боевых действий и военная помощь Украине означают гарантированные объемы госзаказа для предприятий ВПК», — пояснил эксперт.

Перчаточная кукла

Политологи сходятся во мнении, что основная задача для США — быть лидером на мировой арене.

«Опыт президентства Джо Байдена показывает, что президентом Штатов может быть хоть говорящая перчаточная кукла, основные же приоритеты внешней политики останутся неизменными — это экзистенциальное противостояние России и Китаю, разжигание цветных революций и гибридных войн на евразийском пространстве, а также поддержка своих региональных союзников», — пояснил Ананьев.

К таким союзникам, по его словам, традиционно относятся Тайвань, Израиль и саудиты, ЕС и НАТО.

«Не стоит упускать из внимания, что однополярный мировой порядок рушится буквально у нас на глазах. Такие межгосударственные объединения как БРИКС и ШОС становятся все мощнее, а усиление России объективно превращается в главный геополитический риск для США — скорее всего, по своей воле они не откажутся от такого эффективного инструмента сдерживания России, как конфликт на Украине», — отметил Сипров.

Ковбой-хозяйственник или старик с деменцией

От принадлежности кандидата в президенты США к республиканцам или демократам зависит исключительно внутренняя повестка: вопросы налогообложения, миграции, «социалка» и ВПК, заявил Ананьев. А вот в вопросах внешней политики между партиями разногласий нет.

Правда в этом смысле, по его мнению, самым неудобным президентом для американского политического истеблишмента был Дональд Трамп. Именно потому, что он — человек из крупного корпоративного бизнеса с другим типом мышления и методом решения задач.

«Его «ковбойский» стиль управления шокировал многих, даже однопартийцев в Конгрессе. Его крутой нрав и непредсказуемость в решениях не позволяли держать его «в узде». Американцам выгоднее иметь в руководстве страны плохо стоящего на ногах старика с деменцией, говорящего всякие глупости, и периодически извиняться за его ляпы, чем пытаться сохранять контроль над крепким хозяйственником, имеющим на все свое личное мнение», — пояснил собеседник.

По этой причине, рассказал политолог, переизбрание Трампа на новый срок на президентских выборах в следующем году все аналитики считают крайне маловероятным.

«Основываясь на всем вышеизложенном, пусть это и звучит пафосно, но конец СВО положит не Байден и не Трамп, а русский солдат», — подытожил Сипров.

Напомним, ранее эксперт Джаралла объяснил причины отказа Киева прекратить конфликт.