По словам действующего украинского лидера, президент США имеет возможность прекратить украинский конфликт за пять минут при условии отказа Незалежной от территорий, однако это неприемлемый вариант. Политолог Владимир Джаралла рассказал, почему Зеленский продолжает оказывать сопротивление западным странам и делает вид, что вполне самостоятелен для принятия решений. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его мнению, это является своеобразным отражением закулисного давления, оказываемого в настоящее время на Незалежную.

Эксперт добавил, что факт провала украинского контрнаступления уже очевиден, более того, намечается и ухудшение ситуации. Так, отмечен серьезный спад поддержки Киева Западом.

Он отметил, что такое заявление Зеленского стало причиной появления значительного числа критикующих его публикаций.