«Красивый, вызывающий, но мало что значащий шаг»: грозит ли Израилю стать страной-террористом

Экс-президент Боливии, кандидат на пост главы государства на предстоящих выборах Эво Моралес потребовал объявить Израиль государством- террористом на фоне продолжающихся массированных ударов ЦАХАЛ по сектору Газа и массового геноцида гражданского населения.

Адвокат, военный эксперт, капитан юстиции в запасе Кямал Джавадов рассказал, найдет ли эта инициатива отклик в мировом сообществе и есть ли вообще у предложения законодательная перспектива, причем не только в самой Боливии.

«С таким предложением выступил не только бывший руководитель маловлиятельной Боливии, но и действующее руководство Ирана. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил о статусе Израиля как государства-террориста, что является гораздо более существенным моментом в глазах мирового сообщества», — заявил Джавадов.

Кому и террорист — спонсор

Самое удивительное, подчеркнул специалист, что в международном праве такого понятия, как «государство-террорист», не существует вовсе. В национальном праве Соединенных Штатов есть термин «страна — спонсор терроризма», он принимается в отношении государств, которые, по мнению Госдепа, поддерживают совершение актов международного терроризма. В настоящее время в этот «клуб» входят Сирия, Куба, Иран, Северная Корея. Вряд ли они захотят в свою компанию Израиль: хотя бы потому, что у многих с ним война не на жизнь, а на смерть. Как, например, у Сирии, напомнил Джавадов.

Фото: [ Ахмед Закоут/©РИА Новости ]

Он добавил, что Америка тоже никогда не назовет дружественный ей Израиль «спонсором терроризма». Более того, ничего принципиально нового и страшного подобный статус любому государству в политическом плане не влечет. Речь больше идет о разрыве экономических связей, пояснил собеседник издания.

Так, государства, попавшие в список «спонсоров терроризма», обычно подвергаются односторонним санкциям. Им запрещено предоставлять какую-либо помощь, экспортировать продукцию и технологии двойного назначения. Также на них могут быть наложены отдельные санкции, например, ограничение участия в программах безвизового въезда или лишение дипломатических иммунитетов.

«Самое крайнее — это разрыв дипотношений», — предостерег Джавадов.

Красиво, но бесполезно

«Но взять ту же Россию, которую ровно 11 месяцев назад, в ноябре 2022 года Европарламент также признал «государством — спонсором терроризма». Многие ограничительные меры против нас уже введены — за исключением разрыва дипотношений. И что — и ничего. Живем. Точно так же и Израиль, как мне кажется, вряд ли заметит, что некая Боливия что-то там придумала и разорвала все контакты с ним. К тому же, есть страны, у которых не стало дипотношений, и они общаются через послов третьих стран-посредников», — объяснил Джавадов.

Мировое сообщество в этом плане крайне неоднородно. Даже ООН уже не единожды осуждала Израиль.

«На мой взгляд, признание какой-либо страны государством-террористом — красивый, вызывающий, но мало что значащий в реальной политике шаг», — резюмировал эксперт.

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