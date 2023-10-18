Большая ошибка: удары Израиля по сектору Газа могут обернуться Нетаньяху боком

Порядка 800 человек погибли после обстрела больницы в Газе. Большинство жертв — женщины и дети . Мировая общественность свидетельствует о том, что произошло военное преступление, которому нет оправдания.

И хотя Израиль отнекивается, заявляя, что смертоносная ракета была выпущена террористической организацией «Исламский джихад»*, многие помнят, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху обещал сравнять весь Сектор Газа с землей, а его помощник заявлял, что мирного населения в городе не осталось в принципе.

Количество убитых в госпитале Аль-Ахли Аль-Маадани свидетельствуют об обратном.

«Израиль сразу предупреждали, что противозаконно использовать нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами, если в качестве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различаемых военных объектов, причем в местности, где могут быть сосредоточены гражданские», — прокомментировала трагедию интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист-международник, кандидат наук Марина Силкина.

Она добавила, что в населенном пункте со столь плотной городской застройкой просто невозможно отделить гражданские здания от военных объектов, тем более, что силы ХАМАС могут быть везде, так как система подземных коммуникаций Газы включает в себя многокилометровые туннели, прорытые и подготовленные заранее.

Нормы современного международного права, продолжила эксперт, защищают гражданское население от таких атак.

«Но сейчас мы видим, что этого не происходит. Нарушен Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 г. В нем определяется понятие гражданского населения, устанавливается запрет в части нападения неизбирательного характера, а именно нападения, которые не направлены на конкретные военные объекты», — конкретизировала Силкина.

Ранее стало известно, какие пытки ждут захваченных боевиков ХАМАС.

*организация признана террористической и запрещена в России