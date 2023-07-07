Алгоритм выживания: военный химик-инженер поделился важной инструкцией на случай радиационной катастрофы

Угроза взрыва на Запорожской атомной электростанции ЗАЭС уже не кажется фантастикой. Российские эксперты прогнозируют потенциальные провокации киевского режима.

Так или иначе, взрыв атомной станции такого масштаба грозится вылиться в серьезную катастрофу, и на этом фоне следует напомнить правила безопасности.

Спецслужбы начеку

Международный эксперт в области биотехнологий и фармацевтики, военный химик-инженер и общественный деятель Сергей Вострухов напомнил, что современные атомные электростанции представляют собой сложные технические сооружения, оснащенные многоступенчатыми системами безопасности.

«Вероятность того, что на такой станции произойдет какой-либо инцидент с выбросом радиоактивных материалов, очень низка, и даже попытки использования АЭС террористическими организациями практически наверняка будут заблокированы нашими спецслужбами», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем не менее, помнить порядок действий на случай любого происшествия на объектах атомной энергетики — долг каждого гражданина.

Душ, еда, уборка

Вострухов пояснил, что поражающие факторы при аварии на АЭС – это ионизирующее излучение и радиоактивное загрязнение местности, органы чувств человека их не воспринимают.

«Поэтому при любых происшествиях на АЭС и ядерных объектах во избежание развития лучевой болезни необходимо строго следовать сигналам оповещения службы гражданской обороны», — отметил эксперт.

Если вы находитесь на улице или на открытой местности, необходимо защитить органы дыхания, как можно быстрее зайти в помещение, сложить верхнюю одежду в пакет и принять душ.

Помещение, в котором вы находитесь, необходимо максимально загерметизировать, также следует подготовить запас воды и продуктов питания в герметичной упаковке (емкостях) — мясные и рыбные консервы, галеты, супы и каши быстрого приготовления. Воду в дальнейшем необходимо употреблять только из проверенных источников.

В помещении также необходимо периодически проводить влажную уборку.

В случае катастрофы нельзя выходить на улицу без крайней необходимости. Нужно пользоваться средствами защиты органов дыхания и по возможности резиновой одеждой и обувью, которую необходимо тщательно обработать и очистить.

Необходимо сохранять спокойствие, внимательно следить за оповещениями службы гражданской обороны по средствам массовой информации, четко выполнять все ее указания. Не стоит принимать самостоятельно лекарственные препараты, нужно строго следовать рекомендациям специалистов.

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