Возможный подрыв Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) грозит стать громкой ядерной катастрофой. Казалось бы, трагедия такого масштаба невыгодна абсолютно никому. Однако российские власти регулярно сообщают, что Киев готовит провокации на этом объекте.

Эксперты, с которыми удалось пообщаться нашему журналисту, объяснили, почему эта катастрофа может быть на руку украинской власти.

Непоправимый вред

Запорожская АЭС с шестью водо-водяными энергетическими реакторами мощностью 1000 МВт каждый, целиком представляющая собой наследие Советского Союза первой половины 80-х годов, является самой мощной из четырех АЭС Украины. Также она крупнейшая в Европе, рассказывает президент правозащитного фонда «Отечество» и эксперт в вопросах внутренней и внешней политики Артем Ананьев.

«Для новых российских территорий — это не только важный стратегический объект энергетики, но и радиационно-опасный объект повышенного риска. Поэтому его защита от ударов со стороны ВСУ стала важнейшей задачей в рамках проводимой Россией спецоперации, требующей сосредоточения большого количества как людских ресурсов, так и средств активной обороны (ПВО) на Запорожском направлении», — поясняет Ананьев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, уточняет он, постоянные провокации украинской стороны с ракетными ударами по ЗАЭС вызывают обоснованную тревогу у всего здравомыслящего мирового сообщества. Ведь подрыв Запорожской АЭС станет не только величайшей техногенной катастрофой в истории человечества, но и превратит в безжизненную пустыню многие сотни километров вокруг.

«В том числе — Каховское водохранилище и все нижнее течение Днепра. Непоправимый вред будет нанесен не только новым российским территориям, но и прилегающим Запорожской, Криворожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областям Украины, а также и соседней Молдавии с Румынией», — отмечает эксперт.

Провальный «контрнаступ»

Политолог Алексей Ванифатов отмечает, что киевский режим задумал провести несколько диверсий для создания информационного шума именно перед саммитом НАТО, который пройдет в середине июля.

«Такой шум им необходим, чтобы спонсоры террористического режима на Украине задавали меньше вопросов по контрнаступлению, которое захлебывается в крови неонацистов. Одна из таких возможных диверсий — это атака на ЗАЭС с целью обвинения нашей страны в этом преступлении», — поясняет эксперт.

При этом, уточняет Ванифатов, киевскому режиму известно о полной защищенности реакторов на Запорожской станции. Единственное менее защищенное место на объекте — это контейнеры с отработанным топливом, но и для их повреждения требуются сильная бомбардировка.

Исходя из этого, террористы в Киеве приняли решение: если атаковать ЗАЭС, то только грязной бомбой для распространения радиации, отмечает спикер.

«В очередной раз они будут использовать своих граждан в качестве живого щита. Киевский режим будет пытаться обвинить в этом нашу страну, как это было с «Северными потоками», с упавшей на территории Польши ракетой, с подрывом Каховской ГЭС», — говорит политолог.

С этим мнением согласился и Артем Ананьев. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уже поспешил заранее оправдаться за провокации с ЗАЭС, распространив в СМИ заявления о том, что по информации украинских спецслужб станция якобы заминирована российскими войсками и даже в случае передачи ее МАГАТЭ, Россия ее взорвет.

«Конечно же, это полная чушь, не имеющая никакого отношения к реальности. Нет ни одной причины, по которой подрыв ЗАЭС был бы выгоден нашей стране. Киев же постарается извлечь из этого максимум политических выгод. Будет создан колоссальный дефицит электроэнергии в новых российских регионах и нанесен непоправимый вред населению и экосистеме. Также любой серьезный инцидент на ЗАЭС даст Западу и его вассалу Зеленскому повод заявить о ядерной агрессии России», — подчеркивает правозащитник.

Тот факт, что подрыв ЗАЭС невыгоден РФ, подтверждает и Ванифатов: инцидент может привести к прямому конфликту с НАТО, санкциям для «Росатома», а роза ветров принесет некоторое количество радиации на наши территории.

Что скажет НАТО

Однако, уточняет Ананьев, ядерным ударом по НАТО такая акция все равно признана не будет. В первую очередь потому, что Украина — не член НАТО, и широко разрекламированный «судьбоносный» саммит вряд ли помимо громких деклараций примет на этот счет какие-то кардинальные решения.

«Условий для введения в действие статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне не наступит. В любом случае, даже при огромном рвении главных русофобов — англосаксов, Прибалтики и Польши — применение указанной нормы не поддержат такие государства, как Турция и Венгрия, с которыми Россия выстраивает здоровые и конструктивные отношения и торговые связи», — поясняет эксперт.

Кроме того, уточнил собеседник, МАГАТЭ, эксперты которого находятся на Запорожской АЭС на постоянной основе, до сих пор молчат по поводу источников обстрелов. И это дает Западу определенное пространство для маневра в случае любого инцидента на станции.

«Зеленский уже провел «генеральную репетицию» в преддверии ядерной катастрофы, взорвав дамбу Каховской ГЭС. Достаточно вспомнить, с каким жадным вниманием киевский режим анализировал реакцию на это мирового сообщества. Реакция Запада, по мнению Киева, оказалась недостаточной, а вина России в подрыве дамбы — не доказанной. В связи с этим Зеленскому есть еще время задуматься о том, что он может не получить желаемого результата, спровоцировав ядерный конфликт», — заключает собеседник.

Ранее выяснилось, к каким последствиям может привести взрыв на ЗАЭС.