«Никто и представить не мог»: житель оцепленного города в Тамбовской области раскрыл подробности атак БПЛА

Пороховой завод в Котовске Тамбовской области снова пытался атаковать беспилотник. Об этом сообщил канал Baza.

Это как минимум второй прилет за последние дни. Хотя сами горожане рассказывают, что всего БПЛА было, скорее всего, три — грохотало трижды. Следователи возбудили уголовное дело по статье теракт.

Узнаем из первых уст о происходящем в городе.

На улицах военные

«Да, в субботу прилетело впервые. Сбили, упал на территории завода. Взрыв слышали в южной части города. А потом было еще два, около шести утра и почти в семь, мы с женой услышали грохот и затем автоматные очереди», — рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» местный житель Сергей В. (имя изменено. — Прим. ред.).

В результате падения последнего беспилотника была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. Начался пожар, который удалось локализовать и потушить.

По предварительной информации, работы в этом цеху не проводились. Пострадавших нет. Наш собеседник рассказал, что со вчерашнего дня город оцеплен, на улицах много военных.

Фото: [ freepik.com ]

Диверсанты в лесу?

Котовск окружен со всех сторон лесом. Сами местные предполагают, что диверсанты могут прятаться и запускать дроны именно оттуда.

Город был образован в начале Первой Мировой войны как раз вокруг порохового завода. В годы ВОВ его разбомбили. На Старом кладбище, которое подступает вплотную к заводу, расположена братская могила погибшей в 1942 году рабочей смены, как рассказал наш собеседник.

«Это были 30 молодых девчонок и женщин, они тогда трудились вместо мужчин, которые были на фронте. Никто и представить себе не мог, что наш завод снова подвергнется атаке», — отметил горожанин.

Завод никогда не был засекречен. Но в спокойное время там производили более популярную продукцию — 40 видов известных всему миру кукол-неваляшек.

«Надо так надо»

По словам Сергея, местные жители пока что пребывают в растерянности. В последние дни здесь плохо работают интернет и мобильные. Мужчина предположил, что это могут быть «глушилки».

«Надо так надо, мы же все понимаем. Но хорошо бы, если бы людей все же информировали местные власти о происходящем», — добавил собеседник.

Ранее мы писали, что жителей Химок запугивают терактами на Новый год.