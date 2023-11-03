Поджечь, подорвать, убить: жителей Химок пугают терактами в школах на Новый год

Жители Химок в ужасе. Особенно родители детей школьного возраста. Последние несколько дней в интернете распространяются сообщения неизвестного злоумышленника с обещаниями напасть учебные заведения города.

Мужчина обещает устроить несколько терактов: подрывы, поджоги, шутинги. Помимо угроз, он также публикует в местных чатах фотографии с оружием и боеприпасами. Об этом нам рассказали сами жители Химок.

Подражатель «казанского стрелка»

«У нас это прошло в одном из местных ТГ-каналов, обсуждали в родительском чате. Очень тревожно, особенно если учесть, что на прошлой неделе было ложное сообщение о минировании школы. Да, человек угрожает в интернете, но все прекрасно помнят, что тот же «казанский стрелок», который пришел с оружием в школу и расстрелял детей, тоже сперва писал на своей странице в соцсети», — в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» высказала свои опасения многодетная мама Наталья Р., у нее сын и две дочери.

Также злоумышленник утверждает, что он не один, вербует своих сторонников и давно «терроризирует» ряд регионов.

По словам горожан, они очень обеспокоены происходящим. Вот как реагируют жители Химок на эти «послания».

«А какие-то превентивные меры приняты по охране химкинских школ после таких вот постов?»; «Может быть, это все провокация самой школоты, уставшей переносить все тяготы и невзгоды учебы. Думаю, вскоре его найдут, выйдет видео с крокодильими слезами и извинениями», — высказывают свою точку зрения химчане.

Наталья Р., рассказавшая о случившемся, также выразила свои сомнения, что правоохранительные органы заинтересуются проблемой.

«Мамы сообщили в полицию, но никакой реакции нет», — заявила женщина.

Полиция ищет

Фото: [ freepik.com ]

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» направила запрос в ГУ МВД по Московской области.

«По факту публикации, размещенной в одном из мессенджеров, о призывах к совершению противоправных деяний в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа, следователем Следственного управления УМВД России по г.о. Химки возбуждено уголовное дело», — сообщили нам в пресс-службе МВД по МО.

Там уточнили, что в настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание правонарушителя, опубликовавшего данную информацию.

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