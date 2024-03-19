Они могли выжить: какие роковые ошибки совершили туристы, погибшие под лавиной на Камчатке

В горах на Камчатке случилась трагедия — на группу из 11 туристов в районе перевала Красноармейского сошла снежная лавина. Два человека погибли. Тело первой откопали туристы самостоятельно, а второго откопали сегодня спасатели. Остальных пострадавших эвакуировали. Что будет дальше, и какие ошибки совершили туристы, нам рассказали эксперты.

Придется ответить

Группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в ложбину на склоне, после чего на них сошла снежная лавина. 44-летнюю бухгалтера Татьяну Некрасову откопали вчера. Тело 19-летнего Глеба Пылева вытащили из-под завала только под утро.

Так как в начале марта 2024 года пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупреждала, что выходить к сопкам и горным массивам в текущий период крайне опасно, то организаторам экстремальной вылазки грозит уголовное наказание.

«Здесь есть признаки статьи 238 УК РФ «Оказание услуг несоответствующего качества, которые повлекли за собой по неосторожности гибель двух и более человек», за это предусматривается от шести до десяти лет лишения свободы», — отметила в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Людмила Качанова.

Фото: [ ГУ МЧС России по Камчатскому краю ]

Информация спасает жизни

Через несколько месяцев наступает сезон отпусков. Памятуя о трагедии на Камчатке, профессиональный спасатель с опытом поиска в горах, координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Екатерина Гогина объяснила, как вести себя в горах, чтобы это не закончилось плачевно.

«Если это подготовленные туристы, если у них есть большой опыт, если группа зарегистрирована, и качество их подготовки и снаряжение соответствуют месту, куда они отправляются, то, конечно, нельзя ограничивать людей в их стремлении развиваться и заниматься спортом», — отметила Гогина.

Тем не менее, каждый подобный поход, подчеркнула собеседница, нужно регистрировать. Необходимо указывать, по какому маршруту и когда идет группа, сколько в ней человек. Следует информировать соответствующие структуры детально: указывать, сколько км в сутки собираются проходить туристы, на каких точках планируют останавливаться. Эти данные могут быть бесценными в момент ЧП и спасти человеческие жизни, ведь самое главное в подобных ситуациях — вовремя начать поиски.

Помимо прочего, участникам группы рекомендуют постоянно быть на связи по спутниковому или мобильному телефону.

«Еще не нужно переоценивать свои силы. Мы так же однажды восходили на Камчатке на вулкан. Я сразу поняла, что я не дойду, и отказалась. А подруга совершенно спокойно поднялась, так как ее подготовка позволяла это сделать. В этом году я более выносливая, думаю, смогла бы этот маршрут осилить», — продолжила координатор.

Фото: [ ГУ МЧС России по Камчатскому краю ]

Шансы есть

К сожалению, точно спрогнозировать сход лавины практически невозможно, как и успеть вернуться, если ЧП уже произошло. Но можно было предположить, что весной погодные условия меняются, и тот же снег становится тяжелее, что может стать дополнительным фактором для схода лавины. В таких случаях профессионалы обычно переносят даты поездки.

«При хорошей физической подготовке и грамотных навыках в лавине тоже, конечно, можно выжить. Если знать, как группироваться, то шансы есть. Для облегчения поиска спасательным службам в горах обязательно нужно одеваться в природной среде в яркую одежду, чтобы легче было ее увидеть с вертолета. Нужно брать с собой мобильный телефон, бипер, который поможет определить местоположение, а также свисток, чтобы привлекать внимание, и сигнальную ракету. И в любом случае надо захватывать с собой воду с едой, шоколадку, какие-то перекусы, так как дожидаться в снегу прихода помощи, возможно, придется долго», — заключила спасательница.

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