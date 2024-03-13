Ушла к морю и испарилась: что случилось с молодой спортсменкой, пропавшей в Дагестане

С 10 февраля в Дагестане продолжаются поиски спортсменки и курсанта МВД 21-летней Анны Цомартовой. Девушка бесследно исчезла, никакой информации о ней до сих пор нет. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Родители в отчаянии и просят только об одном: чтобы материалы расследования забрали в Москву, в Центральный аппарат Следственного комитета. Они надеются, что тогда поиски пойдут активнее.

«Мы уже написали личное заявление Бастрыкину и ждем от него ответа. Да, возбудили дело по убийству, но это обычно происходит для того, чтобы ускорить розыскные мероприятия. Но по факту, скажу прямо, за месяц ничего сделать не удалось», – рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» отец Анны Цомартовой Николай.

Анна – курсант Ростовского юридического института МВД. В Каспийск она приехала вместе с командой из Ростова-на-Дону на первенство ЮФО и СКФО по тайскому боксу. После соревнований вышла из Дворца спорта имени Али Алиева и пошла прогуляться у моря.

С тех пор ее никто не видел… Понятно, что могла произойти какая-то чрезвычайная ситуация, иначе бы девушка давно дала о себе знать.

Похищение невесты

По одной из версий,Анну могли украсть в горы, чтобы выдать замуж. Такое практикуется до сих пор. Но семья девушки считает, что это маловероятно.

«Нет, я не думаю, что такое могло произойти. За это время об этом бы стало известно. Похитители бы уже сообщили», – полагает отец.

Последний раз в объектив камер Анна попала в день исчезновения на территории ведомственного санатория на берегу Каспия. Телефона с собой у студентки не было, разрядилась батарейка, и она оставила его в номере у брата. Поэтому вычислить ее геолокацию не удалось.

«Она просто гуляла, там красивая набережная, возможно заблудилась. В кадр видеокамер она попала в последний раз у каких-то бетонных заграждений, через которые перелезла и пошла вдоль забора. Вероятно, она думала, что там должен быть выход. И все, потом след обрывается», – рассказывает Николай.

Фото: [ личный архив семьи Цомартовых ]

Есть шанс, что жива

Родители ознакомились с материалами дела и считают, что сейчас оно практически в тупике. Объяснения взяли с десятков человек, но все они говорят, что ничего не знают.

Кстати, еще одной версией следствия было самоубийство. Но в семье девушки не верят, что красавица Анна могла что-то сделать с собой, да еще и в другом городе, выйдя на обычную прогулку.

«Все, что мы просим, чтобы материалы забрали в Москву. Пока есть шанс, что Анна жива и ее можно найти, мы будем бороться», – говорит Цомартов.

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