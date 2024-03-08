Самоубийство пилотов, след инопланетян: что стало с боингом, пропавшим в марте 2014-го

Десять лет назад в небе над Южно-Китайским морем исчез малазийский самолет, который летел в Пекин. О том, что с ним могло случиться, спорят до сих пор. Были даже самые фантастические версии. Мы попытались восстановить события того дня.

8 марта 2014 года в 00:42 по местному времени Boeing 777-200ER оторвался от взлетной полосы аэропорта в столице Малайзии Куала-Лумпуре, направляясь в Пекин. На борту находилось 2 пилота, 10 бортпроводников и 227 пассажиров, включая 5 детей. А через 40 минут полета лайнер исчез с радаров. Больше его никто никогда не видел. Некоторые исследователи называют это самой сложной загадкой в истории мировой авиации и одной из величайших тайн XXI века.

Был один россиянин

Самолетом управлял Фарик Хамид, второй пилот, ему было 27 лет. Это был его последний тренировочный рейс, после которого его ждало завершение сертификации. Действиями Фарика руководил командир воздушного судна Захари Ахмад Шах, который в свои 53 года считался одним из самых старших капитанов в Malaysia Airlines.

Большинство пассажиров были китайцами. Кроме того, на борту были граждане Малайзии, Индонезии, Австралии, Индии, Франции, США, Ирана, Украины, Канады, Новой Зеландии, Нидерландов. Был даже один россиянин, бизнесмен из Иркутска Николай Бродский, который возвращался из отпуска на Бали.

«Мысль о том, что сложная машина с современными технологиями может просто раствориться в воздухе, кажется абсурдной. Поэтому возникли самые разнообразные и противоречащие друг другу версии, и про пилота-самоубийцу, и про похищение лайнера пиратами или спецслужбами. Предполагали даже невероятное — что самолет забрали с собой инопланетяне», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» историк Андрей Томилин.

Самое странное, что еще в течение шести часов пропавший с радаров лайнер продолжал связываться с геостационарным спутником в Индийском океане. Это означало, что на борту не было внезапной катастрофы.

Спустя несколько лет к берегу принесло обломки, признанные частями неизвестного самолета. Но то, что это и был тот самый Boeing 777-200ER, так и не подтвердили.

Первоначальные поиски в поверхностных водах завершились в апреле 2014 года. А в январе 2015 года все, кто летел рейсом MH370, были признаны погибшими в результате «несчастного случая».

Фото: [ airliners.net ]

Все умерли, но почему?

Факты свидетельствуют об одном — самолет был уничтожен, а его пассажиры — мертвы. Но ответа на вопрос, как и почему это случилось, нет до сих пор.

В конце июля 2018 года международная следственная группа опубликовала итоговый отчет на 1500 страницах. В нем говорилось, что имеющиеся свидетельства «неопровержимо указывают на противоправное вмешательство, в результате которого перестали работать системы связи». Кто это сделал, с какими целями, следствие так и не выяснило.

Кстати, этим же рейсом летели ученые-электронщики мирового уровня. Поэтому возникли слухи, что лайнер приземлился на одной из военных баз США на острове Диего-Гарсиа, а похищение затевалось ради них.

«Самая невероятная из версий – то, что именно этот самолет пролетал над Донбассом спустя несколько месяцев, в июле, когда и был сбит. Конечно, это удивительное совпадение. За один год с двумя одинаковыми самолетами одной компании произошли трагедии, причины которых не могут объяснить», — продолжает Томилин.

Лично он не верит в последнюю версию. Тем более, в этом случае остается вопрос, куда делся второй самолет.

Сигнал будет дольше

Политолог Марина Силкина считает, что те, кому нужно, прекрасно знают о причинах пропажи лайнера. Просто обнародование этой информации отложили до лучших времен.

«Но, учтя опыт поисков, производители разработали дополнительные меры, направленные на обнаружение самолетов. Если что-то случится, сигнал будет передаваться еще минимум 90 дней. Был увеличен и срок сохранения данных бортовыми самописцами», — добавила Марина Силкина.

За десять лет сценаристы Голливуда подготовили более пятидесяти вариантов сценария для блокбастера про исчезнувший самолет. Вышли десятки документальных фильмов и даже один фантастический сериал, в котором пропавший лайнер приземлился спустя пять лет. Но к разгадке этой тайны мы до сих пор не приблизились.

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