На двойника Сталина прислали похоронку: что стало с актером, выдававшим себя за вождя

Накануне 71-й годовщины смерти Иосифа Сталина его двойнику исполнился 101 год. Актер, потрясающе похожий на вождя, Феликс Дадаев родился 4 марта 1923 года. Народный артист Дагестана и заслуженный артист РСФСР, он проявил себя не только на актерском поприще. Дадаев состоялся как танцор, иллюзионист, конферансье, артист разговорного жанра. Выступал в 62 странах мира.

Во время перестройки на двойника обратили всеобщее внимание. В прессе появились кадры, где Дадаев не просто исполняет роль, а всерьез изображает Сталина. До этого никто, даже самые близкие люди, не догадывались о «другой жизни» актера.

Приперли к стенке

«Феликса Гаджиевича я знала с начала нулевых как прекрасного человека, заслуженного артиста. Я владела рестораном, и там висел его портрет с награждения в МИДе. И вот однажды к нам в ресторан пришел высокопоставленный силовик, который посмотрел на этот снимок и вдруг сказал: «О! Дадаев! Двойник Сталина!» Если честно, то я не поверила, но на одном из торжественных мероприятий снова зашел об этом разговор, Феликса Гаджиевича приперли к стенке, – рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» актриса Виктория Лазич, подруга семьи Брежневых.

Актриса говорит, что в тот день Дадаев и признался, что в последние годы жизни Сталина изображал его на некоторых мероприятиях и на кинопленке. Но больше ничего он не рассказал, сославшись на государственную тайну.

Не секрет, что использование «клонов» в публичной деятельности глав государств практиковалось в истории и раньше. У многих королей и президентов есть люди, заменяющие их на различных мероприятиях, общем плане киносъемок или выходящие в толпу там, где требуется соблюдать повышенные меры безопасности.

Двойников было много

О том, что у Сталина было несколько двойников, ходили слухи еще в советские времена. В середине 1930-х Сталин задумался о своей безопасности. Тогда он распорядился разыскать по всему Советскому Союзу мужчин, похожих на него.

«Говорили, что самым первым двойником был некий крестьянин Рашит, которого убили во время одного из покушений на Сталина еще в 30-е годы. Некоторые были уверены, что Сталина подменяли актеры, игравшие его в кино. Например, Семен Гольдштаб, Михаил Геловани. Но достоверных сведений о том, что они играли вождя и в реальной жизни, не осталось», – рассказал историк Андрей Томилин.

Фото: [ Кадр из фильма «Город Зеро». Режиссер К. Шахназаров. 1988 год ]

По легенде, одного из двойников, бухгалтера Евсея Лубицкого, забрали из дома и доставили на подмосковную дачу Сталина. Полное перевоплощение проходило в условиях строжайшей государственной тайны.

«Естественно, дублер не имел права на личную жизнь, вообще на свою жизнь. Это и понятно, вряд ли получилось бы до шести вечера изображать Сталина, а потом спокойно идти домой к жене и детям. Но думаю, что до определенного момента двойник мог быть доволен, так как имел большие преференции, качественное питание, медицинские осмотры, всенародную любовь и возможность немного почувствовать себя «небожителем», – рассказывает историк.

Дублер поднимался на Мавзолей во время всесоюзных торжеств, встречался с делегациями рабочих. Со временем ему разрешили общаться с людьми, которые знали Сталина лично. А на официальных приемах он зачитывал речи иностранным гостям.

«Достоверно неизвестно, но, по некоторым данным, Лубицкий изображал генсека всю войну, вплоть до начала 50-х годов. За год до смерти Сталина двойника посадили, на него сфабриковали донос, что якобы последний разглашает государственные тайны. Конечно, двойник старел, внешность его менялась, он становился не нужен. За решеткой Лубицкому сбрили усы и сослали, запретив говорить о том, к чему он был причастен. О дальнейшей жизни этого человека мало что известно, кроме того, что он вроде бы дожил до глубокой старости в каком-то захолустном городке то ли в Средней Азии, то ли в Казахстане», – продолжает историк.

Фото: [ Фото: wikimedia.commons/Общественное достояние ]

Похоронка на счастье

Когда фронтовику Дадаеву пришлось исполнять роль Сталина, по его собственным воспоминаниям, ему было немногим больше двадцати лет. Разница в возрасте между ними была больше сорока лет! Но в жизни Феликс выглядел гораздо взрослее своих лет: сказались тяготы войны. Более низкий рост компенсировали с помощью утолщенных каблуков. Кроме того, юноше пришлось серьезно прибавить в весе.

Кстати, на самом деле Дадаева звали Газават. Имя Феликс он взял себе в память о погибшем фронтовом командире. Молодой человек служил во фронтовой концертной бригаде при 132-й дивизии. Однажды после концерта к нему подошли «люди в штатском» и спецрейсом тайно переправили в Москву. Свою роль сыграло и то, что родные получили похоронку на Газавата и до конца жизни не знали, что он уцелел.

По воспоминаниям Дадаева, перед ним часами крутили документальную кинопленку, заставляли повторять движения и интонации оригинала. Все обучение проводилось под руководством опытных инструкторов.

«Я научился сам делать себе «оспу»: сначала накладывал тон коричневого, как загар, цвета, потом брал обыкновенную женскую щетку с железными зубьями, сильно вдавливал в лицо, получались глубокие «оспы». Когда грим засыхал, припудривал лицо», – рассказывал сам Дадаев.

Он должен был не просто повторять манеры поведения главы государства, но и копировать его походку, голос, однако не переигрывать.

Новая жизнь в 30 лет

После известия о смерти Сталина Дадаев, которому за день до этого исполнилось тридцать лет, опасался, что его жизнь тоже скоро оборвется. К счастью, этого не случилось. Но, естественно, о столь необычной работе пришлось долго молчать.

К сожалению, сейчас Феликс Гаджиевич уже не бывает на людях и не дает интервью. 101-й год он встретил дома в кругу семьи. Мы связались с его супругой Ниной.

«Чувствует он себя неважно. Всю ночь не спал... Обязательно передам ему ваши пожелания, когда он будет чувствовать себя немного лучше, – ответила Нина Дадаева на поздравления «Подмосковья сегодня».

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