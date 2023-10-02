Тренировка Апокалипсиса: затронут ли обычных граждан РФ учения по гражданской обороне

Уже завтра по всей России должны пройти общероссийские масштабные учения в предполагаемых условиях военного положения, мобилизации и разрушения 70% жилья в результате ядерной бомбардировки.

О предстоящей тренировке со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора проинформировал ТАСС. Впрочем, из комментария ведомства не следует, что сценарий учений планируется именно «ядерным». Обратимся к истории и вспомним, когда еще у нас проводились подобные мероприятия.

Спасти до 80% населения

В том же Советском Союзе подобные акции гражданской обороны проходили регулярно в школах и на предприятиях. Детей и взрослых учили быстро и дружно находить бомбоубежища и коллективно спускаться туда.

В условиях перманентного конфликта со странами Запада предполагалось, что каждый советский человек должен быть в любую минуту готов к началу атомной бомбардировки.

«Регулярно проводились командные штабные учения по гражданской обороне. Они контролировались руководством республик, областей и городов СССР. Исходили из того, что при реальной опасности надо спасти до 80% населения, вывезти из больших городов за город, в лагеря, на базы отдыха, а промышленность и командные пункты должны были остаться и функционировать», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» военачальник, генерал-майор Николай Тараканов, который руководил работами по ликвидации последствий взрыва на ЧАЭС и эвакуацией пострадавших во время землетрясения в Армении в 1988 году.

Эксперт подчеркнул, что речь шла в том числе и о форс-мажорах мирного времени, наподобие техногенной катастрофы, как в Чернобыле.

В подвалы от атак беспилотников

«Связь, вода, канализация, на 300 дней запасы продуктов должны были быть. На предприятиях, особенно оборонного назначения, оборудовали бомбоубежища, которые постоянно проверяли», — добавил Тараканов.

Эксперт отметил, что защитные сооружения по всей территории СССР, а также командные пункты, откуда велось управление, строились и сдавались очень быстрыми темпами. Причем не только для высшего руководства в Москве, но и в городах-миллионниках.

«Однако за последние 30 лет многие эти сооружения оказались заброшены. Многие были переоборудованы в гаражи или в склады. В случае возникновения чрезвычайной ситуации их нужно немедленно освободить и переоборудовать», — добавил генерал-майор.

И сейчас в том же Крыму с целью укрытия от атак БПЛА в срочном порядке расконсервируют подвалы в обычных жилых домах.

«Чтобы узнать о местонахождении бомбоубежища, звоните в свои УК и районные администрации. Это вопрос самоорганизации. Знаю, что во многих домах уже есть график дежурств и люди договорились, кто и когда отвечает за открытие временного убежища», — сообщил севастопольцам глава региона Михаил Развозжаев.

Только для профи

Между тем, есть приказ МЧС от 29 июля 2020 года, в котором говорится, что штабные тренировки, как и учения с участием сил постоянной готовности РСЧС, проводятся не реже раза в год.

Однако, в парадигме сценария ядерной войны действовать предполагается впервые. Впрочем, ни одно из ведомств официально не подтвердило и не опровергло сообщения в Сети, что план проведения именно таков.

Обычных же граждан этот вопрос не касается вообще и бояться им не надо, подчеркнул эксперт. Так как предстоящий тренинг, по информации ТАСС, в отличие от тех, что проводились при СССР, предназначен только для профильных организаций и служб, в обязанности которых входит реагирование на чрезвычайные угрозы. Физические лица в мероприятиях не участвуют.

Между тем, эксперт Уивер предположил, когда Россия может применить ядерное оружие против НАТО.