Эксперт Уивер предположил, когда Россия может применить ядерное оружие против НАТО

Сайт НАТО опубликовал материал, в котором один из бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона Грегори Уивер предостерегает альянс, который перестал бояться ядерной угрозы со стороны России.

«В гипотетической будущей войне с НАТО Россия, вероятно, осознает необходимость применения ядерного оружия на ранних стадиях конфликта, либо для достижения победы, либо для предотвращения поражения. Это означает, что сдерживание ограниченной ядерной эскалации со стороны России станет даже более важным», – пишет Грегори Уивер

Эксперт отметил, что в настоящее время неизвестно, чем завершится конфликт на Украине. Сейчас можно сделать выводы, которые должны хорошо усвоить в НАТО. Во-первых, президент Владимир Путин готов идти на риск, если есть необходимость защищать свою страну. Во-вторых, Россия может стать более зависимая от ядерного вооружения из-за длительного конфликта на Украине.

«Модернизация возможностей истребителей НАТО двойного назначения необходима и продолжается, но недостаточна. Планируемые ядерные силы НАТО на ТВД слишком малы, недостаточно живучи и не обладают достаточной гибкостью для реагирования на целый ряд военных сценариев, которые мы могли бы наблюдать со стороны России. Но их можно было бы значительно улучшить, не противопоставляя России оружие за оружием», - уверен эксперт

Эксперт рекомендует лидерам НАТО вести политические переговоры с Россией, цель которых – убедить, что ядерное противостояние не выгодно ни одной из сторон. Также Грегори Уивер пишет о необходимости увеличивать оборонное производство, обеспечивать безопасность территорий стран НАТО средствами надежного ПВО.

«Среди некоторых на Западе существует тенденция выдвигать опасно ошибочное предположение: что сдерживание применения ядерного оружия вряд ли потерпит неудачу, потому что, если ядерное оружие будет использовано вообще, в любом количестве или с любой мощностью и с любой целью, война быстро выйдет из-под контроля и почти автоматически приведет к катастрофическим крупномасштабным перестрелкам», - считает один из бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона Грегори Уивер

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказал мнение, что США готовы к тому, что Украина проиграет в конфликте с РФ.