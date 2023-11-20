10 месяцев исполнилось в плену: каких израильских детей похитили боевики ХАМАС

В переговорах между Израилем и группировкой ХАМАС при посредничестве Катара по вопросу освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, достигнут прогресс, сообщает издание Ynet .

Накануне в Иерусалиме на русском языке состоялась закрытая видеоконференция «Железные мечи»: за кулисами войны в Израиле», на которой выступили в том числе родители несовершеннолетних заложников. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» принял участие в мероприятии и выяснил, сколько детей остаются у ХАМАС, кто они и в каких условиях они содержатся.

«Мы очищали дома от крови»

В данный момент известно, что группировка забрала с собой тридцать детей.

«Ты заходишь в дом, видишь фотографии родителей и детей на холодильнике. На снимке изображено пять человек. А затем видишь пять тел на полу. (…) Ты пытаешься забыть об этом, убрать все, что можешь. Мы очищали дома от крови», — рассказывает волонтер Джамаль Вараки, араб по национальности. После 7 октября мужчина участвовал в разборке завалов в кибуцах, оставшихся после атаки ХАМАС.

В виртуальном пространстве был создан мемориал памяти жертв 7 октября. В нем — интерактивные фотографии тех, кто умер, и тех, о чьей судьбе ничего неизвестно.

Десять месяцев исполнилось в заложниках

Самому маленькому заложнику на момент печальных событий было всего 9 месяцев, его зовут Кфир Бибас. Вся его семья — брат Ариэль, мама Шири и папа Ярден, и они тоже пропали.

Фото: [ Соцсети ]

«Есть ли у него молоко и подгузники на смену? Пускают ли к нему мать?», — эти вопросы задает оставшаяся в живых тетя мальчика Идит.

Цифра «9» на фотографии малыша перечеркнута, сверху написано «10». Малышу недавно исполнилось 10 месяцев, и их подсчет дает надежду на его возвращение.

На другом снимке — Охад Мандер-Зихри. Он отпраздновал свои 9 лет 23 октября, в плену. Его мама, бабушка и дедушка жили в кибуце Нир-Оз, от которого ничего не осталось.

Фото: [ Соцсети ]

Иллюзия безопасности

«Мой 16-летний сын Лиор погиб, а 13-ти летняя дочь Гали захвачена террористами в плен. Я ничего не знаю о том, как она сейчас и где», — рассказывает житель общины Беэри Илья Таращинский.

Мужчина задается вопросом, почему подмоги пришлось ждать много часов — сначала они с детьми сидели в бронированной комнате, затем выпрыгнули в окно, но военные пришли только тогда, когда с мирными жителями уже было покончено.

«Я жил иллюзией безопасности, но на самом деле все не так», — горько констатирует мужчина.

Вопросы о том, почему стало возможно нападение ХАМАС, задают все израильтяне без исключения. Случайность ли это или чье-то предательство? Жители сходятся на мнении, что пока идет война, не время проводить расследование. Главное — освободить близких.

Фото: [ HAITHAM IMAD/EPA/TASS ]

Связь с заложниками потеряна

В самой группировке ХАМАС утверждают, что потеряли связь с боевыми группами, отвечающими за жизнь заложников. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya. Более того, за последние недели ХАМАС несколько раз выступала с заявлениями о гибели захваченных радикалами людей из-за бомбардировок сектора Газа израильской армией.

За жизнь и страдания израильских детей сейчас отвечают сейчас дети палестинского анклава. Само же политическое руководство ХАМАС, как известно, вообще не находится на территории Газы, оно в безопасности в Катаре.

Ранее мы писали о возможности обмена заложников в формате «дети на детей».