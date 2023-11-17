Дети на детей: впервые в современной истории Израиль с ХАМАС могут обменяться несовершеннолетними заложниками

Группировка ХАМАС согласилась на сделку с Израилем и готова отпустить около 50 женщин и детей, Иерусалим сейчас рассматривает предложение, сообщает The Washington Post со ссылкой на арабского дипломата.

Предложение обмена по впервые прозвучавшей в мире формуле «дети на детей» было озвучено в ходе переговоров, посредниками на которых выступали Катар и США. Несовершеннолетние, которые находятся в заложниках у ХАМАС, были захвачены в ходе нападения на музыкальный фестиваль в кибуце Реим 7 октября, но что за палестинские дети и как они оказались в Израиле?

«Вероятно, речь идет о палестинцах, жителях сектора Газа, содержащихся под стражей в Израиле за совершение правонарушений на его территории. Среди них, насколько сообщалось, есть и несовершеннолетние подростки», — в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» предположил вице-президент российского подразделения Международный Комитет Защиты Прав Человека Иван Мельников.

Он также подчеркнул, что у ХАМАС находятся не только маленькие израильтяне, но и граждане других стран. Не исключено, что и России.

«Согласно открытым данным, в заложниках восемь россиян, есть ли среди них дети — неизвестно», — добавил правозащитник.

Никак не защищены

Мельников объяснил, что, в отличие от военнопленных, чье содержание у противника регламентируется Женевской Конвенцией, жизнь заложников у террористов никакими нормами права не защищена.

«Какие здесь могут быть протоколы и конвенции? Разве террористы станут их соблюдать? Во всех государствах захват мирных заложников квалифицируется как уголовное преступление, совершение террористического акта и противоречит абсолютно любому законодательству», — считает эксперт.

Фото: [ Abed Rahim Khatib/dpa/picture-alliance/TASS ]

Правозащитник также вспомнил трагические страницы истории России — захват заложников в Норд-Осте и бесланской школе, где жизни лишились сотни заложников, многие из которых были еще детьми.

«186 человек из 333 погибших в Беслане были детьми. Понятно, что детям в такой ситуации выжить труднее, чем взрослым. Организм сильнее страдает от обезвоживания», — пояснил Мельников.

Он отметил, что детям также гораздо сложнее спастись при штурме, так как, в отличие от взрослых, они могут растеряться, побежать не в ту сторону.

Малышей отпускают

«Да, точное число захваченных детей в секторе Газа неизвестно. Но, скорее всего, их гораздо меньше, чем взрослых — все-таки 7 октября был взрослый фестиваль. Кроме того, вероятно, что совсем малышей среди них нет — им требуется дополнительный уход, питание, режим, они не способны себя контролировать, много плачут, с ними много проблем. Вряд ли террористы стали бы терпеть такое уже больше месяца. Обычно с этим связано и то, что во время терактов самых маленьких разрешают отпустить с матерями, чтобы и человечность свою показать, и освободиться от лишних хлопот», — заявил нам анонимный источник в силовых структурах РФ.

Именно так во время теракта в театральном центре на Дубровке в 2002 году поступили и захватившие зрительный зал боевики. А доктору Леониду Рошалю и певцу Иосифу Кобзону, которые вели переговоры, разрешили забрать нескольких маленьких детей с матерями и беременных.

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