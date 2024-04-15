А был ли миллион: мать подростка-героя «Крокуса» раскрыла правду о «вознаграждении» от Моргенштерна*

Московский школьник Александр Журик оказался в числе подростков, которые эвакуировали людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Юноша работал гардеробщиком и вывел гостей через служебный выход.

После героического поступка парня наградили в Госдуме и пригласили на телевидение, где он дал интервью. А вскоре его семье стали поступать звонки от свиты рэпера Моргенштерна*. Чего они хотели от подростка и зачем просили сделать публичное заявление, выяснял корреспондент «Подмосковье сегодня».

Под пулями спасал людей

22 марта 16-летний Александр Журик вышел на подработку в «Крокус Сити Холл». Парень трудился там гардеробщиком. Вдруг он услышал автоматную очередь и не на шутку переполошился. Через мгновение толпа перепуганных гостей уже сломя голову неслась на первый этаж.

«Саша направился в их сторону, чтобы показать дорогу к служебному выходу. Потом пришел на помощь тем, кто прятался от террористов в гардеробе. Он поднял их с пола и проводил на выход. Сын ведь знал, как устроено здание, поэтому и принялся выводить людей», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» мать школьника Людмила Журик.

Рискуя поймать пулю, бравый юноша до последнего выводил гостей из кишащего террористами концертного зала. Саша контролировал, чтобы огромное количество людей прошли через маленькую служебную дверь и не устраивали давку. Дождавшись, пока вся толпа попадет внутрь, он зашел следом и вывел их всех на улицу.

«Точно не знаю, сколько человек ему удалось эвакуировать. Примерно в гардеробе он поднял с пола человек 10. Остальная толпа слонялась по «Крокусу» и сосчитать их не представлялось возможным», — пояснила женщина.

Фото: [ Александр Щербаков ]

Бросил тень на рэпера?

За проявление героизма во время теракта Александра Журика и еще пятерых подростков наградили в Госдуме. После Сашу позвали на интервью для крупного телеканала.

Там школьник заявил, что ему кто-то звонил и хотел дать вознаграждение, на что юноша ответил отказом. Дескать, он просто выполнял свою работу и не понимает, зачем детям вроде него предлагать миллионы. При этом никаких имен подросток не называл.

«Я считаю, что не заслуживаю этого. Я ничего такого не сделал, чтобы заваливать меня дорогими подарками или деньгами. Мы ведь все дети. Я видел, как ребятам давали — кому-то миллион, кому-то два миллиона. Я просто не понимаю, зачем детям такие деньги», — задался вопросом Саша во время интервью.

Позже мать Журика пояснила, что сына не так поняли. Оказывается, ему никто не предлагал ни больших денег, ни щедрых подарков. Он лишь высказался в целом о ситуации с вознаграждением подростков из «Крокуса».

Все бы ничего, но после выхода интервью, как рассказала нашему журналисту мама подростка, его разыскали представители Моргенштерна*. Они якобы намекнули, что своими высказываниями школьник бросил тень на рэпера, и теперь все думают, что это Алишер настойчиво предлагал Александру деньги, от которых тот отказался.

«На Сашу вышел помощник Моргенштерна*. Он вежливо попросил сына опровергнуть слухи о том, что рэпер предлагал ему миллион рублей. Мужчина сказал записать видеокружок, на котором Александр публично об этом заявит», — отметила мама героя «Крокуса».

Подросток покорился просьбе незнакомца, поскольку не хотел иметь проблем со знаменитостью.

«В Сети появилась информация, что я отказался от миллиона, который мне предлагал Алишер. Но это неправда, потому что мне никто ничего не предлагал, и я ни от чего не отказывался», — выступил в своем обращении к подписчикам Моргенштерна* Александр Журик.

Фото: [ Соцсети ]

Однако вскоре после того, как иноагент выложил у себя в телеграм-канале опровержение от школьника, он начал предлагать ему тот самый миллион рублей. Недолго думая, Журик отказался от денег. Однако Алишер, по словам матери подростка, был настойчив.

«Моргенштерн* позвонил мне и спросил, не против ли я, чтобы он перечислил нам деньги. Я ему сказала, что нам ничего не нужно. В итоге рэпер перевел эти средства в какой-то фонд», — призналась Людмила.

Иноагент-благодетель

Напомним, в 2022 году Минюст России включил Алишера Моргенштерна в реестр физлиц-иноагентов. Поводом послужили политические публикации рэпера в телеграме и ролики на ютубе, которые якобы были профинансированы израильской компанией.

В том же году Моргенштерн* попытался обжаловать решение Минюста, но судья был непреклонен и отказал в исковых требованиях. Спустя два года в связи с терактом в «Крокусе» рэпер занялся благотворительностью. Он перечислил почти 12,5 миллионов рублей пострадавшим, врачам и подросткам, помогавшим эвакуировать людей из концертного зала.

«Чтобы успешно обжаловать решение Минюста, иноагенту нужно документально доказать, что он либо не получал никаких денег от иностранных источников, либо эта сумма была незначительной, а также привести другие доводы в свою защиту», — объяснил юрист Давид Мелконян.

По словам эксперта, тот факт, что иноагент помогает людям, никак не повлияет на его статус. Тем временем, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на одном из своих выступлений подчеркнула, что у Моргенштерна* нет никаких препятствий для возвращения в Россию. Тем не менее, рэпер до сих пор находится за границей и боится возвращаться на Родину, о чем признавался в интервью Ксении Собчак.

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*признан иноагентом в РФ