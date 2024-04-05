«Самый страшный теракт в истории»: известный экстрасенс предсказала трагедию, которая потрясет всю Европу

Знаменитый экстрасенс Инна Мишина предсказала страшное трагическое событие, которое, по ее словам, потрясет всю Европу и унесет большое количество жизней.

Медиум рассказала, как во сне увидела страшный теракт, который может произойти во Франции совсем скоро. Предположительно, в момент массового мероприятия.

«Ужасная трагедия произойдет. Хуже того, что произошло у нас в «Крокусе». Это будет связано с какими-то играми или с праздником. Это зал или поле, может быть, торговый центр какой-то. Может быть, «Диснейленд» французский. Очень было похоже», — заявила экстрасенс в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ясновидящая отметила, что более тысячи человек могут пострадать от взрыва и пуль.

«Это будет самый страшный теракт в истории. Очень страшно, много криков, давка со смертельным исходом. От взрыва людей в моем сне прямо разрывало, был сильнейший взрыв. Пули, крики, эвакуация. Трагедия может быть как-то связана с Америкой», — пояснила Мишина.

Экстрасенс подчеркнула, что трагедия может произойти в конце июля или в августе 2024-го или 2025-го года.

Ранее экстрасенс увидела дату трибунала над Зеленским.