«Атмосфера напоминает 1941 год»: журналист раскрыл всю правду о жизни Иерусалима в условиях новой войны

Вот уже больше месяца в условиях войны живет вечный город Иерусалим. Это один из древнейших и самых известных населенных пунктов на земле, обитель трех религий, которая видела за тысячелетия своего существования столько, что происходящее сейчас обострение на Ближнем Востоке, наверное, кажется Иерусалиму с точки зрения вечности — мигом.

Но люди столько не живут. Для них каждый день неопределенности, волнений и тревог — вечность. Каково сейчас жителям Иерусалима, расскажем в нашем материале.

Терактов не было давно

Леонид Белоцерковский, житель Иерусалима, главный редактор местного ИД «Новости недели» рассказал, что в границах большого Иерусалима сегодня также проживают арабы, среди которых есть как мусульмане, так и христиане.

В последние годы, по словам собеседника, жизнь в Иерусалиме протекала достаточно спокойно.

«Лет 25 назад было так, что садишься в автобус и осматриваешься внимательно на чужие сумки, потому что террористы подрывали себя, в результате гибли десятки людей, но такого уже давно не было», — рассказал Белоцерковский корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако на первом этапе после нападения ХАМАС многие в Иерусалиме находились в шоке и не знали, что делать. Жизнь изменилась очень серьезно, добавил журналист.

«Горожане срочно закупались в магазинах, в какой-то момент некоторые продукты даже стали дефицитом, но недолго, вскоре в этом плане все вошло в свою колею», — подчеркнул наш собеседник.

«Не бомбежка Ленинграда, но существенно»

В праздник Симхат Тора Иерусалим подвергся ракетной атаке.

«Это, конечно, не бомбежка Ленинграда или Лондона, но для нас существенно», — отметил собеседник.

Он сам в это время находился в синагоге, заметил, как часть молодых людей стала быстро покидать помещение, потому что, видимо, они находились при исполнении.

«Никакого бомбоубежища там нет, некуда спрятаться. Кто-то уходил в ту часть дома, которую считал для себя более защищенной. Я никуда не уходил, потому что считаю себя фаталистом», — заявил Белоцерковский.

Несколько дней назад в Иерусалиме произошло нападение на военный патруль — выскочил из-за угла с ножом 16-летний арабский мальчишка, успел нанести смертельное ранение военнослужащей. Нападавшего догнал ее напарник и тоже застрелил.

«А ведь девушка приехала из Америки в израильскую армию, это была ее мечта», — добавил собеседник.

Фото: [ ABIR SULTAN/EPA/TASS ]

«Средневековье может ворваться с камнем»

Несмотря на все ужасные события, сегодня быт в Иерусалиме вполне налажен, хотя часть учреждений работает по особому режиму. Но даже цены в принципе не поднялись. Кто-то трудится на удаленке, особенно те, кто проживают в небезопасных районах.

«Это сложно объяснить, но у нас иное отношение к происходящему. Вряд ли вы меня поймете. Здесь постоянно речь идет о жизни и смерти, о существовании нашего государства. Поэтому для нас так важно все это. Если сравнивать, то, наверное, наиболее близко нынешняя атмосфера напоминает 1941 год и сборы народного ополчения. Мой народ тут живет три тысячи лет и еще столько же собирается. А сама по себе военная операция, горячая ее фаза, думаю, будет длиться еще месяц. Думаю, мы в любом случае победим. Но в плане политических решений, как любое маленькое государство, мы зависим от мнения больших», — добавил Белоцерковский.

После окончания войны, по его мнению, Израиль ждут разбирательства и служебные расследования. Необходимо пролить свет на то, почему стало возможным вторжение врага на территорию страны. Выводы будут сделаны.

«Все, кто ошиблись, я думаю, оставят свои должности, но не раньше окончания боевых действий. Я не верю, что это предательство и не верю в конспирологические теории. Вероятнее всего, обычный пофигизм позволил случиться трагедии. Мы слишком расслабились. Так же, как большинство аварий совершают не новички, а опытные, но самонадеянные водители», — пояснил свою точку зрения собеседник.

Житель Иерусалима с 35-летним стажем отметил, что его страна неплохо вооружена, но местные уповали на технологии.

«А Средневековье, как выяснилось, может ворваться с камнем и разбить любые камеры», — подчеркнул журналист.

Ранее мы рассказывали об истоках арабо-израильского конфликта.