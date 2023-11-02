106 лет вражды: с какого документа начался арабо-израильский конфликт

Конфликт на Ближнем Востоке приковал к себе внимание всего мира. Известно, что корни разногласий двух государств и народов уходят глубоко в старину. И сегодняшняя дата напоминает об одном из важных моментов истории.

2 ноября 1917 года Великобритания в лице министра иностранных дел Артура Бальфура подписала официальное письмо лорду Ротшильду, главе еврейских общин страны, для передачи в Сионистскую федерацию Великобритании. Считается, что именно этот документ и положил начало арабо-израильскому конфликту. Он называется Декларацией Бальфура.

Благодаря этому документу евреи получили возможность вернуться в Палестину. Но при этом должны были не трогать и проживающих там арабов. Которые сами этот документ, кстати, не подписывали.

«Да, арабы не подписывали, более того, по условиям декларации создание еврейского очага в Палестине не должно было негативно повлиять на их жизнь. Подразумевалось, что не будут производиться никакие действия, которые могли бы нарушить гражданские и религиозные права существующих там нееврейских общин», — подтвердила в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» юрист-международник Марина Силкина.

Многие историки называют это письмо краеугольным камнем в основании Израильского государства, жестом доброй воли Британской империи в целях восстановления еврейского национального очага. В обмен на это евреи в лице Ротшильда обещали помогать Антанте в Первой мировой войне и предупредить выход из этой войны России, предотвращая распространение большевизма в среде российских евреев.

Ранее историк охарактеризовал ситуацию в секторе Газа.