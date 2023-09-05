«Беспилотники от дедушки»: что будет с БПЛА подмосковного пенсионера, который нашли силовики

В Подмосковье полиция забрала у пенсионера образец беспилотника, который он планировал запустить в массовое производство, сообщила Baza.

Мужчина утверждает, что сам сконструировал БПЛА из пенопласта, стекловолокна и эпоксидной смолы. И готов безвозмездно отдать изобретение государству, чтобы ноу-хау начали делать в промышленных масштабах. Мы выяснили, насколько это реальное предложение и чем находка грозит современному Левше согласно УК РФ.

Самодеятельность — сложный процесс

Офицер запаса Иван Семенов воюет на Донбассе с 2014 года под позывным Серафим. Сам он родом тоже из Подмосковья и вот уже несколько лет занимается разработкой отечественного беспилотного контрбатарейного комплекса, работающего в автоматическом режиме. Серафим признает, что внедрять какие-то отечественные разработки, тем более самодельные, в промышленное производство достаточно сложно: много бюрократии и согласований по инстанциям, нужно пробивать контракт с Минобороны, требуются большие средства, испытания. Это не дело одного месяца и даже года.

«Проще делать целенаправленно — для фронта, для своих — в единичных экземплярах. Как мне кажется, надо идти от обратного, сделал образец — проверил на «передке», а дальше пробивай производство», — объясняет Семенов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

К тому, что в ближайшее время наладится массовое производство «дедушкиных беспилотников», солдат относится скептически. По его словам, иногда «что-то такое» изобретают даже сами бойцы СВО, но на фронте разработка не проявляет себя с лучшей стороны.

А что на фронте?

«Везде у нас самодеятельность. Да не только у нас, у украинцев тоже. Комплектующие (для БПЛА — Прим. ред.) обычно закупаются в китайских интернет-магазинах. Про это мало кто расскажет, но все происходит на уровне битвы авиамодельных кружков. Вопрос цены. Подороже — подешевле», —добавляет эксперт.

По словам Серафима, беспилотники бывают разные — их ТТХ зависят от цены.

«Мелкие налетчики обходятся в 30–40 тысяч рублей. Ударные дроны — в 250–300 тысяч. Это цена «Мавиков» — DJI, Mavic 3, которыми пользуются большинство с обоих сторон. Ими легко управлять. Камеры там хорошие. Но к этим DJI также продаются станции обнаружения, которые приобретают активно украинцы. Так что если «Мавик» запустил, то ты сразу точка на Aeroscope, где обнаруживают и контролируют действия беспилотников DJI», — отмечает Серафим.

Вердикт дедушке

А что касается самодельного изобретателя из Подмосковья, то, скорее всего, ему ничего не грозит, считает боец.

«Делать сами БПЛА не запрещено законом. Нельзя только с боевыми устройствами. И по запуску на территории РФ есть ограничения», — уточняет офицер.

По данным СМИ, образец беспилотника пенсионера изучили силовики. Они не обнаружили ни взрывчатки, ни камер.

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