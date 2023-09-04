«Массовые удары по центрам принятия решений»: российский военный назвал лучший ответ на атаки дронов ВСУ

Атаки украинских БПЛА по российским территориям с течением времени не только не заканчиваются, но и набирают обороты. При этом Киев даже не утруждается создать видимость того, что пытается нападать на военные объекты. Жертвами и пострадавшими в происшествиях с беспилотниками становятся обычные люди.

Мнением о том, каким должен быть ответ на зверства ВСУ, поделился командир одного подразделения из зоны СВО с позывным Арчи. Он призвал атаковать тех, кто изначально отдает приказы о направлении дронов в сторону мирных жителей.

«Серьезным ответом и самым верным решением было бы нанести массовые удары по центрам принятия решений в Киеве, Харькове, Запорожье, Львове. На данный момент личный состав — не самое важное, что нужно уничтожить. Куда важнее ликвидировать такие центры, чтобы показать силу, и чтобы управление у них на какое-то время было прервано», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также военный предложил взяться за разрушение путей подвоза техники, вооружений и боеприпасов. Это затруднит снабжение передней линии фронта, а тот самый ответ на террор ВСУ дадут уже ВС РФ, разгромив противника.

А вот удары тактическим ядерным оружием, о которых иногда говорят отечественные медиаперсоны и эксперты, Арчи не одобрил.

«Не думаю, что это нужно и возможно. Это будет нести большие и серьезные последствия. Прежде чем применить ТЯО, нужно хорошо подумать», — подчеркнул командир.

Что касается причин налетов БПЛА со стороны ВСУ, их не так и много, считает солдат.

«Таким образом Киев пытается прикрыть безуспешное контрнаступление, отвлечь внимание, демонстрируя хоть что-нибудь», — подытожил военный

Ранее суд ДНР приговорил военного ВСУ к 22 годам лишения свободы за расстрел жителя Мариуполя.